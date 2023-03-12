WBC世界棒球經典賽中華隊迎接二連勝，新竹市政府選在新竹火車站站前廣場，舉辦大型直播派對，現場湧入上千位球迷，廣場幾乎無處可站，今天中午中華隊對上古巴的比賽，也將在站前廣場繼續轉播，新竹市長高虹安也宣布，早上11點會到現場發放200份雞排，為中華隊集氣，打敗古巴隊，前進東京！

高虹安昨晚到站前廣場參加WBC直播派對，也邀請新竹市9間學校棒球隊共300人到現場，共同為中華隊加油。高虹安與熱血球迷一起觀賽、大跳應援舞，現場問答送好禮，民眾反應踴躍，氣氛更是嗨到極點，當台灣獲勝、比賽結束時，球迷也全場敬禮，向中華隊致敬。

帶著兩位孩子的現場民眾黃先生說，雖然小朋友還小，不太懂棒球，但市府舉辦這活動對小朋友來說，印象會非常深刻，也會影響他們未來對棒球或體育的想法。他笑說，小朋友被現場熱鬧氣氛吸引，遲遲不肯回家，連看了好幾局。

成德高中棒球隊投手朱柏翰則說，以往在球場都是選手的身份，沒辦法跟大家一起呼喊，今天換個身份來幫棒球界的大學長們加油，與啦啦隊及現場民眾吶喊，激起滿腔熱血非常興奮！選手嚴泰旭也說，希望未來能夠多舉辦這種直播活動，凝聚大家運動熱情！

高虹安說，昨晚新竹站前廣場熱鬧非凡，超過5千名市民，隨著Dragon Beauties小龍女的應援舞蹈，一起同心協力替中華隊加油，張育成的滿貫砲把現場氣氛炒到了最高點，和市民朋友一起吶喊的感覺，真的好開心。

她也說，光復高中籃球隊正式地挺進冠軍賽，今晚上將會在小巨蛋進行最後的冠亞軍決賽，今天也由副市長代表致贈加菜金。今天除了中午觀看WBC直播外，晚上會在同一地點繼續直播HBL，號召市民為「新竹之光」光復高中籃球隊加油！

市府說明，今日中午12點台灣對戰古巴，賽事開打前半小時開放進場，站前廣場大螢幕將全程轉播，歡迎熱血的球迷再度齊聚站前廣場，為中華隊加油。