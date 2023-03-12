現代人生活習慣改變，手機漸漸取代市內電話，一名網友表示，家中市內電話很少在使用，每個月仍要繳帳單70元，好奇問「市內電話還能幹嘛？」貼文曝光網友也認為市內電話使用率下降，電話鈴響大多是詐騙或選舉拜票等電話，但也有人說當初申請市內電話都有設定地址，若有緊急救護需求，可以救命。

原PO近日於臉書社團《爆廢公社二館》指出，家裡還有市內電話，每個月繳納70元費用，但現代人大多使用手機LINE聯絡，好奇問「市話現在能幹嘛？」

疑問讓家裡還有市話的網友有感，認為現在來電大多是詐騙集團、選舉拜票電話，或是手機不見用來撥打手機功用，「除了候選人的民調，就是詐騙電話」、「每次響，都是詐騙打來的」、「當手機不見的時候就好用了」、「現在這個在家應該是裝飾用的」、「我獨居，找不到手機還可以呼喚一下」。

但也有人曝市話的功用，「市內電話撥打119會立即定位，對於緊急救護來說很重要，尤其是長輩可能無法正確說出自己的居住位置」、「市內電話都會有登記地址，家裡有長輩可留」、「你應該是沒遇過手機訊號當機無法播出的情形吧！好幾次電信基地台故障，尤其是地震和颱風過後，只能靠市內電話聯繫」。