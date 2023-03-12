2023棒球經典賽昨晚中華隊以9比5擊敗荷蘭，拿下二連勝，振奮全台，祭品文紛紛兌現，有8大單位今天將發雞排、珍奶、爌肉飯、肉圓請全民，包括今天下午1點北市南港區中信南港金融園區北市議員將發放500杯珍奶、新竹市火車站前上午11點市長高虹安發200份雞排等，一起集氣加油，今天打敗古巴隊前進東京。
●500杯珍奶
地點：台北南港中國信託金融園區「2023年經典賽直播派對」現場
時間：今天（12日）下午1點
發放單位：國民黨台北市議員張斯綱、徐弘庭、李明賢、柳采葳、立委洪孟楷
●200份雞排
地點：新竹火車站站前廣場
時間：今天（12日）上午11點
發放單位：新竹市長高虹安
●300片雞排+1000杯手搖飲
地點：台中市府前廣場
時間：今天（12日）上午11點30分，11點開始發放號碼牌
發放單位：國民黨立委江啟臣、市議員吳瓊華、陳政顯、黃健豪 、羅廷瑋、楊大鋐、李文傑、吳振嘉、立法委員擬參選人廖偉翔。
●100杯手搖飲
地點：渴以茶全台門市
時間：今天（12日）下午3點
發放單位：連鎖茶飲「渴以茶 coytea」
●600份爌肉飯+400份肉圓+400杯紅茶
地點：彰化縣政府廣場
時間：今天（12日）中午12點
發放單位：彰化縣政府
●500顆古早味肉粽
地點：芬園縣庄福德宮（彰化縣芬園鄉縣庄村彰南路二段464巷35號）
時間：今天（12日）上午10點
發放單位：彰化芬園縣庄福德宮
●100瓶養蔘飲
地點：彰化縣鹿港鎮彰濱工業區鹿工路18號
時間：今天（12日）上午9點至下午5點，入館就發，發完為止
發放單位：白蘭氏健康博物館
●500份雞排
地點：台中市南區南平路35-20號
時間：周一（13日）下午5點
發放單位：運動彩券經銷商商業公會理事長何昱奇
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