2023棒球經典賽昨晚中華隊以9比5擊敗荷蘭，拿下二連勝，振奮全台，祭品文紛紛兌現，有8大單位今天將發雞排、珍奶、爌肉飯、肉圓請全民，包括今天下午1點北市南港區中信南港金融園區北市議員將發放500杯珍奶、新竹市火車站前上午11點市長高虹安發200份雞排等，一起集氣加油，今天打敗古巴隊前進東京。

●500杯珍奶

地點：台北南港中國信託金融園區「2023年經典賽直播派對」現場

時間：今天（12日）下午1點

發放單位：國民黨台北市議員張斯綱、徐弘庭、李明賢、柳采葳、立委洪孟楷

台北市議員今發放500杯珍奶。(翻攝自張斯綱臉書)

●200份雞排

地點：新竹火車站站前廣場

時間：今天（12日）上午11點

發放單位：新竹市長高虹安

新竹市發200份雞排。(翻攝自高虹安臉書)

●300片雞排+1000杯手搖飲

地點：台中市府前廣場

時間：今天（12日）上午11點30分，11點開始發放號碼牌

發放單位：國民黨立委江啟臣、市議員吳瓊華、陳政顯、黃健豪 、羅廷瑋、楊大鋐、李文傑、吳振嘉、立法委員擬參選人廖偉翔。

台中市府前廣場今天（12日）上午12點發300片雞排。（翻攝自江啟臣臉書）

●100杯手搖飲

地點：渴以茶全台門市

時間：今天（12日）下午3點

發放單位：連鎖茶飲「渴以茶 coytea」

賀中華隊2連勝，發100份飲料。(翻攝自渴以茶FB)

●600份爌肉飯+400份肉圓+400杯紅茶

地點：彰化縣政府廣場

時間：今天（12日）中午12點

發放單位：彰化縣政府

●500顆古早味肉粽

地點：芬園縣庄福德宮（彰化縣芬園鄉縣庄村彰南路二段464巷35號）

時間：今天（12日）上午10點

發放單位：彰化芬園縣庄福德宮

●100瓶養蔘飲

地點：彰化縣鹿港鎮彰濱工業區鹿工路18號

時間：今天（12日）上午9點至下午5點，入館就發，發完為止

發放單位：白蘭氏健康博物館

白蘭氏發100瓶養蔘飲。(翻攝自白蘭氏健康博物館FB)

●500份雞排

地點：台中市南區南平路35-20號

時間：周一（13日）下午5點

發放單位：運動彩券經銷商商業公會理事長何昱奇