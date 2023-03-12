北市一名賴姓攝影師在IG上認識一名正妹A女，以免費幫忙拍攝「全裸寫真」為由約她到摩鐵，沒想到過程中賴男獸性大發，在床上性侵A女得逞，事後A女報警處理；法官依犯強制性交罪，判處賴男有期徒刑1年6月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。

據判決書指出，賴男在社群軟體Instagram認識A女，2人相約於去年4月3日中午12時30分許，在北市某飯店內，由賴男無償為A女拍攝全裸寫真照片，怎料在拍攝過程中，賴男竟未經A女同意，在房間內之床上指侵、性侵A女得逞，事後A女報警處理。

法官審酌賴男初識A女而相約拍攝寫真照片，未克制一己私慾，對A女強制性交，造成其心理上難以磨滅之陰影，考量其犯後坦承犯行，與A女達成調解且賠償50萬元，A女亦同意給予賴男緩刑之機會；法官依犯強制性交罪，判處賴男有期徒刑1年6月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。