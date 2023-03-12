民進黨近日通過的「誠信條款」，不建議現任議員選2024立委，綠委林楚茵稱民進黨不做政治負心漢，不過國民黨立委鄭麗文列出一堆前例，包括民進黨主席賴清德都曾數次落跑，反酸「民進黨不負心，誰負心？」

鄭麗文日前在臉書表示，光是2022年九合一選舉時，民進黨就有3位立委帶職參選，分別為蔡適應選基隆市長、鄭運鵬選新竹市長與周春米選屏東市縣長；2019年，時任民進黨議員高嘉瑜、何志偉挑戰立委，2016年也有時任議員吳思瑤轉戰。

「誠信條款？賴清德你認真嗎？」鄭麗文指出，現任民進黨台北市議員許淑華，在賴清德宣布大局條款當天，表態會爭取代表民進黨出戰立委，且賴宣布後南部仍有議員想登記，此條款直接一竿子打翻一船人。

鄭麗文更提到，賴清德1996年當選國大代表後，1998年馬上帶職參選立委，隨後2010年又在第4度連任沒多久後轉戰市長，市長連任後又跑去當行政院長，「賴清德可以說是跳槽、落跑的始祖，如今提出誠信條款，難道又是因為時空背景不同了？這樣看來民進黨不負心，誰負心？」