新竹市南寮地區波光市集，每到假日吸引不少遊客觀光，近日有網友抱怨，波光市集汽車違停情況嚴重，不但紅黃線隨亂停，就連人行道有違停車輛。警方表示，假日期間持續編排警力取締，每日取締違規停車10到15件，行人徒步區在假日期間恢復路阻設置，避免違停亂象。

警方指出，新竹漁港波光市集為竹市重要觀光景點，假日期間，由於大量遊客湧入，易衍生交通秩序問題，南寮派出所在假日人潮高峰時段，下午2點到6點都至少篇排2名警力以上，於新港三路、東大路、南寮大道等處，以機巡方式來回巡邏。

警方強調，自波光市集2021年開幕以來，即持續在新竹漁港、波光市集周邊進行交通違規取締，不分平假日針對該區違停車輛稽查、告發，統計單日平均取締10至15件違停車輛，假日期間人潮高峰時段，也會編排景點重點疏導勤務。

員警也會運用警用監視器、「新竹市好停車」APP及停車場遠端監視系統即時監控交通狀況，以最即時、有效率方式執行交通疏導工作，波光市集周邊違規停車狀況以汽車禁止臨時停車標線紅線為主，違者取締並處900元罰鍰。

此外，警方指出，由於市府與漁會針對漁民作業區出入需求，決定開放柵欄的共識，導致遊客將汽車開進原先封閉的行人專區內違停，也會加強查察汽車是否屬漁民所有，若不是也會告發開單，籲駕駛勿心存僥倖違停。