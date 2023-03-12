中華隊11日晚間以9比5擊敗陣中有多名大聯盟球星的荷蘭隊，只要12日再贏古巴，將以分組第一晉級複賽。被球迷從「二兵」升為「國防部長」的張育成，毫無疑問是致勝功臣之一。根據大聯盟官網分析，他放掉荷蘭投手的變化球，專心等直球，一支石破天驚的滿貫炮，成為勝利打點。

去年成為大聯盟浪人，今年再被波士頓紅襪簽下，「二兵」張育成一度在經典賽前成為話題。沒想到對上義大利、荷蘭連兩場開轟，一支追平、一支超前，球迷嗨翻，破格升任「國防部長」。

根據大聯盟官網提供的分析，荷蘭投手Derek West在滿壘情況下對上張育成，前3球都是滑球，球速約83m左右，全丟在右打者外側偏低的角落位置，張育成按兵不動。

接著第4球，速球來了，一顆93m四縫線，West塞到內角紅中，被張育成扛出中外野全壘打牆，擊球初速102.9m、飛行距離410呎，一棒把比數拉開。

名球評曾文誠也提到，張育成放掉前面的滑球，專心等直球，果然把握機會，掃出最棒的結果。