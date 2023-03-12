墨西哥王牌投手烏瑞亞斯。（美聯社）

Reynaldo Rodriguez puts one off the foul pole for the lead! pic.twitter.com/NO1nszWeU9 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 11, 2023

C組豪強墨西哥12日意外在首戰敗給哥倫比亞，墨西哥派出王牌左投烏瑞亞斯（Julio Urias）先發，他用掉62球撐滿5局，但在第5局單局被打了3分，包括1發兩分全壘打。雙方大戰至延長賽，哥倫比亞10局上藉著失誤跑回致勝分，終場5比4力壓墨西哥。

烏瑞亞斯是大聯盟道奇隊的強投，近兩季拿下37勝10負，上季的自責分率2.16是國聯之冠，賽揚獎票選第3名。賽前媒體詢問墨西哥為何不把烏瑞亞斯留著對付美國，原因是墨西哥堅持要搶下首勝，於是在首戰派出烏瑞亞斯。

此戰在美國鳳凰城開打，湧入近3萬名觀眾都是墨西哥的支持者，哥倫比亞在大逆風之下，前4局無人上壘。第5局趁著烏瑞亞斯不穩，阿法洛（Jorge Alfaro）、狄亞茲（Elias Diaz）連續長打撈回第1分，接著羅瑞格茲（Reynaldo Rodriguez）炸裂一發左外野的兩分彈。今年36歲的羅瑞格茲是上屆加勒比海大賽的MVP打者。

墨西哥陣中有大聯盟新人王阿羅薩雷納（Randy Arozarena），他5局下隨即以兩分炮追平比數。阿羅薩雷納其實是古巴人，去年才歸化成為墨西哥公民。第10局進入突破僵局，哥倫比亞的起始跑者阿法洛藉著飛球推進到三壘，此時墨西哥游擊手又出現失誤，被阿法洛趁亂跑回致勝分。

D組預賽首戰同日在美國邁阿密打響，波多黎各沒有懸念以9比1痛宰尼加拉瓜，波多黎各5局下打出滿壘大局，一口進灌進5分。波多黎各直到小組賽最終戰才會對上大魔王多明尼加。