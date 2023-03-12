亂吃、暴飲暴食對身體會有什麼影響？內分泌暨新陳代謝科周建安醫師親自實驗，暴吃2周，每天吃4餐，且都是高油、高糖等垃圾食物，並在其間監測血糖，血糖飆升到史無前例新高。不過，2周下來，最後數據讓他跌破眼鏡，除了體重微微上升以外，身體幾乎沒有太大變化，甚至肌肉量增加、體脂下降。

初日診所在YouTube上傳周建安暴吃2周的實驗影片，周建安表示，一開始很期待可以吃麥當勞、泡麵、高熱量麵包等食物，每天吃早餐、午餐、晚餐及消夜，不過到後來有些疲乏，「像是在完成任務」，且吃完高糖、高油後，會感覺疲累，特別想睡覺，也沒辦法集中精神做事。

周建安說，亂吃的這段期間，每餐都吃得過多，胃被撐大，直呼「大吃大喝也是一個負擔」。這2周他身上都戴著監測血糖的機器，發現只要喝高糖飲料，血糖就會快速往上衝；吃油炸類食物，血糖則長期居高不下，要4至6小時才會恢復到正常數字。

讓周建安印象最深刻的是，其中一餐，小編買了滿桌網友公認的「地雷食物」，包括泡麵、炸雞、蛋糕、甜甜圈、珍奶等，雖然他沒辦法全部吃完，但就算只吃了其中一部分，最後測血糖仍飆到了史無前例的高點，達184mg／dL。

由於血糖太高，周建安決定「快走」回家，結果不到2小時，血糖就從184mg／dL降到100mg／dL，讓他直呼「千萬不要小看飯後的運動，即使只是走路，也會對血糖有十分顯著的改善。」

最後，周建安公布數據，經過2周放縱暴食，「身體數據幾乎沒有太大變化」，甚至從某些角度來說還變好了，除了體重微幅上升外，他的肌肉量變多了、體脂下降、腰圍變小、胰島素阻抗降低，自己也驚呼「跟預期的差太多了」。

周建安做出結論，短期間內的飲食改變，不見得對身體造成太大影響，這也代表短期的控制飲食，對於減重效果也不大。與其追求效率，應該更著重在長期健康習慣的培養。