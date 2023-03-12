日本大阪發生離奇落軌事件，一名女子10日深夜落軌後，遺體至昨（11）日清晨才被發現，明顯被列車撞死。最離奇的是，從落軌到遺體被發現期間，一共有7輛列車駛過，但都沒有人發現。

綜合日本《朝日新聞》、《中日新聞》報導，日本當地時間11日清晨6時45分，一名電車司機員在大阪府泉佐野市南海電鐵羽倉崎站發現一名女子倒臥鐵道旁，經確認後證實女子已身亡。

根據車站監視器，女子是在10日深夜11時30分從月台上摔落軌道。

離奇的是，女子落軌後，當天深夜一共有2輛特快列車及2輛普通車駛過羽倉崎站，昨日清晨發現她的遺體前，又有另外1輛特快列車及2輛普通車經過，但司機員及車站工作人員都沒有發現女子，直到第八輛電車經過時才發現她。

根據女子遺體狀況，泉佐野警察局推斷，女子是被其中一輛列車撞死。

警方後續在距離遺體10公尺處發現女子的錢包、通行證及鑰匙，證實女子是來自大阪府高石市的一名上班族。

這起落軌事件也導致南海電鐵羽倉崎站至和歌山市站間暫停營運約1.5小時，導致約30輛列車停駛，影響上萬人。