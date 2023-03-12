26歲美國女星葛瑞絲范迪恩（Grace Van Dien），出演Netflix夯劇《怪奇物語》第四季的啦啦隊長而爆紅，深受影迷的喜愛。豈料，她日前在直播中透露在片場被直屬老闆性騷擾，雖沒將該名高層姓名抖出，不過已造成她嚴重陰影，接連推掉多場戲約，並把重心放在Twitch直播上，而非直攻好萊塢。

葛瑞絲日前在直播平台Twitch上透露自己受到性騷擾，提到直屬老闆雇用一名女子發生性行為，並要求她一同加入進行「三人行」。她始終不肯答應，「這害我忍不住哭了，也讓我實在很不開心。」於是，她在三周內推掉4個電影角色，決定暫時離開影劇圈一陣子。

有網友問她開網路直播會對她的心理健康比較有幫助嗎？她表示藉由在家中開直播玩遊戲，可以選擇和誰一起出去玩以及和誰聊天，她更狠酸：「而且不會有人要求我和他性行為」，不過她強調雖然現在將重心放在直播發展上，不過待她調適好自身狀態，會盡快重返演藝圈。

事實上，葛瑞絲近日在推特上積極宣傳她所自導自演第一部短片《怪獸與繆斯》(Monsters and Muses )，她表示，自己正在開發新項目，若有人決定資助這些項目，就可以擁有更多主導權，而不是要求她的演員與她發生關係。