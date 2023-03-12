桃園忠烈祠因迎來日本天照大神供奉，引發專家學者批評不倫不類。對此，桃市府近日宣布，相關神祇將送回日本，讓粉專「政客爽」大讚，市長張善政又做了一件讓人敬佩的事。

桃園忠烈祠會供奉天照大神，是源自去年12月前市長鄭文燦卸任前，所修正的《桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所場地使用管理要點》，他將部分園區相關規範改納至營運計畫管理，後營運廠商將天照大神迎來供奉。

而在引發爭議後，桃園市政府強調，原則上仍會鼓勵廠商發揮活化場域的創意，但基於忠烈祠的特殊意涵與歷史背景，身為業主，市府未來會加強與廠商的溝通，以更周延的作法，來活化歷史空間，減少爭議、共創雙贏。由於此次活動即將告一段落，日本神祇也將由主辦的委外廠商送回。

「政客爽」今（12）日在臉書發文表示，對於桃園忠烈祠祭拜天照大神的行為感到難以理解，因忠烈祠裡所供奉的，有很多都是抗日烈士，在那裡祭拜天照大神，是污辱性做法，如同在清真寺前賣豬肉一樣。「政客爽」讚賞張善政，指他一步步讓桃園走回正軌，撥亂反正。

許多網友也在「政客爽」的貼文留言，對於張善政的做法大表認同，他們認為，雖然桃園忠烈祠以前的確是神社，但既然已改成忠烈祠，就應好好地祭祀爲國犧牲的烈士，國家要有國家的尊嚴，不容他人踐踏。