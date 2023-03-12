花蓮縣吉安鄉仁安村海濱段為縣內重要的觀光自行車道，近日卻有業者預計在附近設置養雞場與屠宰場，村民憂心村莊位在低窪地區且無排水溝，大量污水恐影響生活品質，質疑公部門的核可標準，要求縣府輔導業者撤離，不願成卜蜂事件翻版。縣府表示，業者均符合法規標準申請設場，不過仍希望場方能抱著敦親睦鄰態度與居民溝通。
花蓮鳳林鎮2020年好不容易阻擋卜蜂集團大型養雞場的設置，並催生《花蓮縣新設置畜牧場管理自治條例》，孰料卻有業者預計在仁安村近海濱段建置屠宰場與養雞場，2018年至2020年間提出申請獲縣府核可後，目前已開工起造，不少村民近日見建地附近淹水狀況日益嚴重，擔心未來居住環境恐受大量污水影響，反彈聲浪興起，近150位居民11日晚間於仁安村活動中心成立「反對海濱段設立養雞屠宰場自救會」，要求縣府輔導業者撤離仁安村，縣議員黃馨、笛布斯·顗賚、鄉長游淑貞等人也到場關心。
「仁安村不適合建置屠宰、養雞場！」自救會召集人林薛華表示，屠宰、養雞過程中會產生大量污水，不過村裡無排水溝又位在低窪處，污水流進土裡不僅會讓空氣飄散惡臭、布滿細菌，屆時吹南風臭味更可能飄往花蓮市區，整個觀光重鎮將籠罩在髒空氣裡，「怎麼想都不合理」，希望縣府輔導業者移往適當之處設場。
仁安村長廖建緯則說，他曾到面積約1500坪的建地場勘，土地目前未全部使用，「但之後如何沒人曉得」，且業者稱有設蓄水池放置污水，未來會以抽水方式排放至其他水溝，但他認為，油污凝結延伸的問題未來恐影響整體排放過程。
廖建緯也質疑，相關單位從未會勘，為何可直接蓋章核可？場地四周沒有水溝，環評竟然可以過？他說，仁安村民宿林立，如屠宰場、養殖場正式運作，觀光業該怎麼存活？希望縣府能輔導業者遷移至他處，「畢竟對方已經把錢砸下去了」，不想讓卜蜂事件翻版在吉安上演，但若不遷離，村民不排除上街抗議。
游淑貞則說，因業者設屠宰場、養雞場的面積超過一定坪數，直接由縣府核備申請，不過未來兩場正式運作，勢必會影響地方生活，她會全力支持自救會，希望業者、縣府能開設地方說明會，傾聽居民的聲音。
縣府農業處長陳淑雯表示，業者申請設場均符合相關規定，且在《新設置畜牧場管理自治條例》公告前提出申請，縣府無法要求撤場，但還是希望業者抱著敦親睦鄰態度，與地方保持良好溝通，達到共榮共好。
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