近日有業者預計在花蓮縣吉安鄉仁安村海濱段附近設置養雞場與屠宰場，村民憂心村莊位在低窪地區且無排水溝，大量污水恐影響生活品質，成立自救會，要求縣府輔導業者撤離，不願成卜蜂事件翻版。（反對海濱段設立養雞屠宰場自救會提供／羅亦晽花蓮傳真）

近日有業者預計在花蓮縣吉安鄉仁安村海濱段附近設置養雞場與屠宰場，村民憂心村莊位在低窪地區且無排水溝，大量污水恐影響生活品質，成立自救會，要求縣府輔導業者撤離，不願成卜蜂事件翻版。（反對海濱段設立養雞屠宰場自救會提供／羅亦晽花蓮傳真）

有業者預計在花蓮縣吉安鄉仁安村海濱段附近設置養雞場與屠宰場，村民憂心生活品質將受影響，11日晚間正式成立自救會，要求縣府輔導業者撤離。（羅亦晽攝）

花蓮縣吉安鄉仁安村海濱段為縣內重要的觀光自行車道，近日卻有業者預計在附近設置養雞場與屠宰場，村民憂心村莊位在低窪地區且無排水溝，大量污水恐影響生活品質，質疑公部門的核可標準，要求縣府輔導業者撤離，不願成卜蜂事件翻版。縣府表示，業者均符合法規標準申請設場，不過仍希望場方能抱著敦親睦鄰態度與居民溝通。

花蓮鳳林鎮2020年好不容易阻擋卜蜂集團大型養雞場的設置，並催生《花蓮縣新設置畜牧場管理自治條例》，孰料卻有業者預計在仁安村近海濱段建置屠宰場與養雞場，2018年至2020年間提出申請獲縣府核可後，目前已開工起造，不少村民近日見建地附近淹水狀況日益嚴重，擔心未來居住環境恐受大量污水影響，反彈聲浪興起，近150位居民11日晚間於仁安村活動中心成立「反對海濱段設立養雞屠宰場自救會」，要求縣府輔導業者撤離仁安村，縣議員黃馨、笛布斯·顗賚、鄉長游淑貞等人也到場關心。

「仁安村不適合建置屠宰、養雞場！」自救會召集人林薛華表示，屠宰、養雞過程中會產生大量污水，不過村裡無排水溝又位在低窪處，污水流進土裡不僅會讓空氣飄散惡臭、布滿細菌，屆時吹南風臭味更可能飄往花蓮市區，整個觀光重鎮將籠罩在髒空氣裡，「怎麼想都不合理」，希望縣府輔導業者移往適當之處設場。

仁安村長廖建緯則說，他曾到面積約1500坪的建地場勘，土地目前未全部使用，「但之後如何沒人曉得」，且業者稱有設蓄水池放置污水，未來會以抽水方式排放至其他水溝，但他認為，油污凝結延伸的問題未來恐影響整體排放過程。

廖建緯也質疑，相關單位從未會勘，為何可直接蓋章核可？場地四周沒有水溝，環評竟然可以過？他說，仁安村民宿林立，如屠宰場、養殖場正式運作，觀光業該怎麼存活？希望縣府能輔導業者遷移至他處，「畢竟對方已經把錢砸下去了」，不想讓卜蜂事件翻版在吉安上演，但若不遷離，村民不排除上街抗議。

游淑貞則說，因業者設屠宰場、養雞場的面積超過一定坪數，直接由縣府核備申請，不過未來兩場正式運作，勢必會影響地方生活，她會全力支持自救會，希望業者、縣府能開設地方說明會，傾聽居民的聲音。

縣府農業處長陳淑雯表示，業者申請設場均符合相關規定，且在《新設置畜牧場管理自治條例》公告前提出申請，縣府無法要求撤場，但還是希望業者抱著敦親睦鄰態度，與地方保持良好溝通，達到共榮共好。