一名女網友表示，哥哥習慣性手握在生殖器上，摸完生殖器再碰觸她的私人物品，讓她非常崩潰，將其PO上網問「各位男性也有這種習慣嗎？」貼文曝光網友說一般正常男性根本不會這樣，認為哥哥可能生病，留言中也有一名醫師提醒哥哥可能前額葉有問題，或是罹患帕金森氏症。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，哥哥從以前和她還有父母說話時，習慣手都會握著生殖器，雖然沒有影響到她，但她就是不喜歡。某次哥哥到她的房裡問事情，手又不自覺地放在生殖器上，看到她桌上的信用卡，直接拿起，讓她內心崩潰「放開我的卡」。

原PO表示，哥哥離開房間後，她用濕紙巾把信用卡擦乾淨，「摸生殖器要怎麼摸自己的東西都無所謂，但可以不要再去碰別人的東西啦！」她強調對哥哥的行為沒有陰影，更沒有覺得自己被騷擾，只是覺得這習慣讓她有點畏懼，也會跟母親溝通，希望可以提醒哥哥，「各位男性都會有這種習慣嗎？」

貼文曝光，網友也紛紛留言，「等等！哥哥不是隔著褲子嗎？」、「很噁，沒衛生，雞雞沒洗乾淨才一直抓喔」、「如果是我的話我會直接跟他講，他無意識的習慣動作造成別人的困擾了」、「這是性騷擾吧！正常男人根本不會這樣」、「一般正常男性確實會摸自己的鳥沒錯，但肯定是獨自一人，有伴侶就是給伴侶看也沒關係，絕對不是會在家人陌生人面前做出來，這要嘛追求快感不然就是有病，請看醫」。

留言中一名復健醫師陳子甯表示，通常6歲以前，前額葉發展不完全，會無法控制自己的行為，在6歲以後就應該知所進退，知道什麼事情是不該做的，也就不會一直在人前摸雞。他建議原PO對哥哥做簡單小測試，敲哥哥眉心要他不要眨眼，如果他無法抑制要眨眼，要嘛代表他的前額葉有問題，或可能是帕金森氏症。