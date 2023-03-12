快艇12日靠著里歐納德豪取38分，最後以106比95擊退尼克搶到3連勝，也讓保羅喬治、韋斯布魯克雙雙達到生涯里程碑，喬治今天拿下22分、8助攻與8籃板，包含投進生涯第2000顆三分球，末節仍沒上場的韋斯布魯克7分、5籃板及3助攻，生涯助攻數超越「微笑刺客」艾塞亞湯瑪斯成為史上第9。

保羅喬治是在今天第2節投進生涯第2000顆三分球，也成為NBA史上第14位達成這項紀錄的球員，前面13人分別是史蒂芬柯瑞、雷艾倫、哈登、雷吉米勒、柯佛、利拉德、文斯卡特、傑森泰瑞、詹姆斯、克勞德、克雷湯普生、皮爾斯與羅瑞。

至於韋斯布魯克的生涯總助攻次數今天來到9062次，剛好超越9031次的艾塞亞湯瑪斯，下個超越目標將是史上第8的「大O」奧斯卡羅賓生9887次，以目前韋斯布魯克在快艇的「使用」方式來看，想要超越大O的助攻紀錄，恐怕必須花上更多時間。

儘管自己在快艇的上場時間與發揮空間受到限制，韋斯布魯克目前抱持相當正面態度面對，「最重要的是我們現在正在贏球，至於我是否適應這支球隊，或是我的打球節奏，這些都會逐漸變好的，當前最重要的還是贏球，我們要團結一致，建立團隊化學效應。」