美女主播張齡予去年11月剖腹生下兒子「小班長」，而她產後經常於社群平台分享育兒經，近期她也宣布即將復出投入主持工作，且已在近日進棚錄影，並透露「這次是不一樣的角色、一個全新的嘗試」，讓網友相當期待，另外，她產後四個月少女般的身材也引發熱議。

張齡予10日於臉書上發文寫下「好久沒有進攝影棚，有點熟又不太熟，因為這次是不一樣的角色、一個全新的嘗試，還不能說太多，還有很多正在調整的空間，但看過的人都說期待，先問！地方媽媽這樣的look大家有尬藝嗎」更隨文附上錄影的側拍照，可見她梳起包頭，穿著黃綠色系套裝，專心的看著手中的腳本，看起來氣色紅潤且身材似乎已經恢復得差不多了。

然而，張齡予曾表示自己懷孕期間幸福肥了22公斤，上次露面時透露身上還有10公斤沒減掉，正在努力瘦身中，不過這次照片一出，許多網友紛紛大讚「真的很漂亮耶」、「明明就是少女」、「還是很美，跟當媽媽前沒什麼兩樣」、「漂亮的齡予女神，愛妳快樂的新手媽媽」、「超美，看不出來有生過小孩」，除此之外也鼓勵她「一定可以的，對主播有信心，可以專業的主持節目，繼續支持，主播加油！」、「新節目一樣支持為你加油」。

事實上，張齡予在懷孕6個多月時坦言，因為的職業關係，經常有人對她的身材指指點點，即使她懷孕也不放過，不過，她仍對身體變化抱持正面態度，也藉機鼓勵新手媽媽們「接受吧，沒關係！這是我們為了愛努力過的印記」。