世界棒球經典賽（WBC）於8日開打，觀眾們除了關注場上球員們的表現，場邊的「台式應援」讓許多國外球員覺得驚豔，更成為外國媒體討論的焦點之一。日前富邦應援團團長Travis的「搖滾應援」也登上大聯盟官網，不禁讓美國棒球專欄主編感嘆：「美國的棒球迷是最無趣的。」

中華隊在首戰對上巴拿馬時，雖然以 12：5敗給對方，但台灣球迷的熱情不減，跟著應援團一起吶喊、熱舞的畫面，連大聯盟的採訪記者摩納根（Matt Monagan）都被震撼，甚至將球迷應援的大場面形容成：「在現場感受，就像是有15540人的管弦樂隊在你家客廳演奏。」

Baseball is fun here pic.twitter.com/Ua0Iv4BkWJ — Matt Monagan (@MattMonagan) March 10, 2023

而中華隊在對上義大利、荷蘭時，除了打出好成績，球迷的應援力道更加強烈，富邦應援團團長Travis在10日的比賽中，用手抓住欄杆前後甩頭的應援招式，堪稱為「搖滾式加油」，這個畫面也在各大平台被轉發，《棒球美國》主編庫柏（JJ Cooper）也對此評論，「多年來看過那麼多冬季賽和亞洲棒球，我不禁覺得我們美國的棒球迷是最無趣的。」

After watching a lot of winter ball and a lot of Asian baseball over the years, I can't help but think that we in the U.S. are the least fun fans in baseball.



Bring on individualized songs and dances for every player! — JJ Cooper (@jjcoop36) March 10, 2023

when you snag the tickets to your favorite band's concert and make it up to the front of the stage 🤘🤘 pic.twitter.com/xz3F8gtdDX — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 10, 2023

此外，中華隊在本屆預賽中被分配到號稱「死亡之組」的A組，儘管首戰被巴拿馬擊敗，中華隊仍在後2場比賽奪下連勝，今日將對戰勁敵古巴，力拚前往東京的門票。