世界棒球經典賽（WBC）於8日開打，觀眾們除了關注場上球員們的表現，場邊的「台式應援」讓許多國外球員覺得驚豔，更成為外國媒體討論的焦點之一。日前富邦應援團團長Travis的「搖滾應援」也登上大聯盟官網，不禁讓美國棒球專欄主編感嘆：「美國的棒球迷是最無趣的。」
中華隊在首戰對上巴拿馬時，雖然以 12：5敗給對方，但台灣球迷的熱情不減，跟著應援團一起吶喊、熱舞的畫面，連大聯盟的採訪記者摩納根（Matt Monagan）都被震撼，甚至將球迷應援的大場面形容成：「在現場感受，就像是有15540人的管弦樂隊在你家客廳演奏。」
而中華隊在對上義大利、荷蘭時，除了打出好成績，球迷的應援力道更加強烈，富邦應援團團長Travis在10日的比賽中，用手抓住欄杆前後甩頭的應援招式，堪稱為「搖滾式加油」，這個畫面也在各大平台被轉發，《棒球美國》主編庫柏（JJ Cooper）也對此評論，「多年來看過那麼多冬季賽和亞洲棒球，我不禁覺得我們美國的棒球迷是最無趣的。」
此外，中華隊在本屆預賽中被分配到號稱「死亡之組」的A組，儘管首戰被巴拿馬擊敗，中華隊仍在後2場比賽奪下連勝，今日將對戰勁敵古巴，力拚前往東京的門票。
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