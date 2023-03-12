禽流感影響，不只蛋價飆漲，連白雞肉價格也上升，一名網友貼出常吃的雞排店日前公告，一片雞排調漲至90元，且稱「在意價錢就少吃肉」，大嘆平民小吃如今成了奢侈品，還有網友表示「超過70元後就不吃了」。

原PO日前在PTT表示，大學常吃的雞排店近日公告漲價，漲到一片雞排90元，公告還指出雞肉比豬肉貴，進貨成本就是貴，若雞排連工錢都沒有，那不如不要賣「在意價錢的客人，少吃肉就好了」，原PO感嘆「以後是不是真的要吃不起雞排了？」

看到雞排漲價消息，許多網友紛紛留言：「真的，沒那個屁股就別吃雞排」、「雞排變奢侈品」、「高雄這種地方也漲」、「直接買雞排便當就解決了」、「連雞排都吃不起了」、「早不是平民美食了」、「太便宜了，建議漲到150」。

其中不少人認為雞排漲到70元已經是極限，「70後就不吃了」、「70元以上不如吃便當」；但仍有人照吃不誤「肥宅怎麼可能不吃雞排」、「300塊還是會買下去」。