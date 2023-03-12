2023棒球經典賽中華隊連2勝重大功巨「班長」張育成扮演重要功臣，對戰義大利時敲出兩分砲追平比分，對上荷蘭時又轟出滿貫砲，招牌的「敬禮」姿勢更是一路紅到國外，被球迷們晉升暱稱「國防部長」、「三軍統帥」。國防部軍事新聞通訊社也搭上熱潮，打破沉默表示，提醒國人，「國防部長仍堅守崗位」。

昨（11）日晚間中華隊與荷蘭交手，「絕對忠誠」張育成連2戰開轟，滿貫砲一棒打起球隊士氣，率隊以9比5拿下第2勝。張育成出色的表現迎來出抗荷英雄「國姓爺」鄭成功、「國防部長」、「三軍統帥」等名號，中華隊獲勝後，軍聞社在臉書發文寫下「『團結一心，永不放棄！』向中華隊致敬」，更補充說明，「溫馨提醒：國防部長仍堅守崗位」。

軍聞社幽默地「澄清」舉動，瞬間引發全網熱議，網友紛紛留言笑稱「因為今天太晚了，明天才會舉辦國防部長交接典禮」、「邱部長今晚失眠了」、「永遠忠誠」、「這兩轟直接解招我覺得沒什麼問題」、「跟時事，讚」、「這不是我認識的軍聞社」。

陸軍航特部兩棲偵察營儲訓隊首次水下結訓，4公尺高台躍入6公尺深水。(軍事新聞通訊社提供)

而軍聞社貼文中所分享該張照片為陸軍航特部兩棲偵察營儲訓隊，於2020年8月底在金門料羅灣灘頭展開期末測驗，經歷「硬漢路」鑑測後，結訓的9名學員全員身著潛水服裝，站上4公尺高的跳台，在家長代表執行揮旗命令之下，從跳台一躍而下潛入6公尺深的水池中，首次在水中進行結訓典禮；而選在水中舉辦，除彰顯海龍蛙兵執行水下任務專業性質，也藉由跳台考驗學員的勇氣與決心。