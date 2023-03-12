為化解美方疑慮，民進黨日前傳出主席賴清德陣營擬將總統蔡英文主張的「四個堅持」納入黨綱。台灣民意基金會董事長游盈隆今天表示，此事一旦確定，民進黨必將地動山搖，到時候「猴真正免挵」，2024總統夢可以醒了，他不知道是誰給賴清德這個餿主意，那不只是改革前功盡棄，還會後患無窮。

游盈隆指出，兩個禮拜前，國內媒體一篇報導引起政治圈關注，內容大致是「民進黨賴清德陣營為化解美方疑慮，已經私下討論，想要將蔡英文總統主張的『四個堅持』納入黨綱」。

報導中還引述黨內派系人士的反應，一位新系立委表示，「因爲這樣可讓全世界更清楚台灣的立場，更可獲得國人的信任」，非新系人士指出，「賴清德身為黨主席的首要任務就是團結，未來如果能將代表蔡總統精神的『四個堅持』納入黨綱，對跨派系合作將會是正向發展，樂觀其成」；民進黨中央人士和親賴人士則說，「此事目前仍在討論階段，尚無定案」。

游盈隆說，由此可見，這不是空穴來風。他看了這篇報導後，第一時間背脊發涼，毛骨悚然，直覺賴陣營要出事了，民進黨本質上是一個民主政黨，黨史上也不乏呼風喚雨引領時代風潮的英雄豪傑，但從未出現一種想法，甚至一種念頭，說是想把某某人的思想、路線或主張納入黨綱。

游盈隆認為，從歷史上看，只有極權主義政黨會這麼做，尤其是左派共產極權政黨，最好的例子就是中國共產黨，最近的例子則是去年10月，中共二十大將擁護習近平的「兩個確立」和「兩個維護」納入黨的章程。「難道民進黨要學習共產黨嗎？民進黨要共產黨化嗎？」

除此之外，他說，值得注意的是，蔡英文的「四個堅持」主張，這是她在2021年國慶日提出的新兩岸關係主張，包括「堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持『中華民國台灣』的前途必須遵循全體台灣人民的意志」。

游盈隆表示，這項主張基本上是「兩個中國」，民進黨如果將其納入黨綱，將是非常大膽的作為，表面上看或許可以洗刷民進黨「台獨黨」的印記和「污名」，減輕「疑賴論」的殺傷力，可一旦確定，民進黨必將地動山搖，到時候「猴真正免挵」，2024總統夢可以醒了。

他不知道是誰給賴清德這個餿主意，未來會不會成真？但既然媒體言之鑿鑿，或許這是賴陣營試探社會反應的動作。近兩個月，民進黨在賴清德就任黨主席以來，整體表現可圈可點，正視學倫、黑金、沒收初選問題，各項改革雷厲風行，頗有「去國民黨化」的氣慨，讓人耳目一新，相當程度回應了社會期待，也讓原本奄奄一息的民進黨重新活起來。

但如果這個時候來個一百八十度大轉彎，搞「四個堅持」入黨綱，游盈隆強調，這將啓人疑竇，覺得是向共產黨看齊，沾染共產黨氣息，甚至「共產黨化」，那就不只是改革前功盡棄，而是後患無窮了。