PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，由於聯準會再度釋出鷹派言論，提高市場對於升息預期，加上美股大跌衝擊，外資連續3日單日賣超台股破百億，原本技術面高於美股、橫向整理處於各天期均線之上的台股，週五出現跌破月線的明顯拉回走勢。

安聯投信台股團隊解釋，根據歷史經驗，過去到了4月下旬，全球從台灣供應鏈開始，例如台灣晶圓廠、上游半導體廠等，要準備接7、8 月訂單，客戶要生產多少東西大概4、5月就要決定，所以可被視為開始對會下半年有一個比較清楚輪廓的關鍵觀察點。

安聯投信台股團隊表示，在此之前，市場還是處於作夢的空窗期，漲勢持續；但隨著現在已經來到3月中旬；換言之，時間愈靠近4月、市場波動會愈大；理由是基本面最壞就是上半年，很多股價也都已經多數反應，漲多就會有獲利了結賣壓。

安聯投信台股團隊表示，接下來，一方面，盤面輪動可能會比較快速；另一方面，之前有一些落後沒有漲的族群股票，最近就陸續開始補漲，如貨櫃、航運，再搭配殖利率題材；故展望後市，台股盤勢就會輪動比較快速，波動性也會相對較大。

就題材面，其中在電子股部分，安聯投信台股團隊表示，現階段市場對於下半年或7、8月的預期拉得比較高；以目前產業等相關訊息或跡象來看，下半年復甦應該是較為溫和，因此推估可能屆時7月對於下半年整個獲利、復甦預期會有重新修正。

選股方面，孫傳恕說明，短線受到美股影響，且部分科技股乖離已大，建議投資人宜在下跌時逢低布局基本面好轉之個股，類股可鎖定半導體、伺服器、關鍵電子零組件、EV、能源、觀光、中國解封受惠股；另外，近期各公司陸續召開董事會，決議股息分派，預料在聯準會升息趨勢未停止之前，高股息個股因為較具有抵禦升息環境的優勢，根據統計，台股殖利率平均達4%，在亞股中名列前茅，將成為吸引資金的另一波焦點。