住在高雄市梓官區的黃姓老翁家境清苦，當地社福團體到場關心，圖為其居住環境。（里長姜志豪提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市梓官區70歲林郭姓婦人家境清苦，育有二子，其中一子因意外而殘疾，警方聯絡社福團體到場關心。（民眾提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市梓官區8旬黃姓老翁獨自住在梓和里，當地里長姜志豪與社福團體華山基金會等日前到其住處探視。黃姓老翁的住處凌亂，幾乎沒什麼家具，社福團體平時會送餐給老翁。高雄市社會局表示，此老翁是中低收入戶，其健康無虞，無需安置。

姜志豪日前到黃姓老翁的住處，老翁借用一處廢棄空屋居住，其住處相當凌亂，社福團體幫他整理家居環境，黃姓老翁感謝大家對他的關心。社福團體平日會送餐給黃姓老翁，並關心其健康情形，或需要什麼幫助。

社會局說，黃姓老翁生活清苦，屬於中低收入戶，每個月靠補助金過活。他的身體還算健康，平日會騎著腳踏車到社區附近轉轉。對於是否要安置黃姓老翁，社會局表示，老翁的身體康健，暫時不需要安置，志工平日會持續關心他。

此外，岡山梓官警方也會關注當地的弱勢民眾，梓官分駐所警員趙力賢於今年1月與2月陸續關注住在梓官區的弱勢民眾，包含在梓官區梓官路喪偶的55 歲鄭姓女子，她獨力撫養3名子女，以及梓官區大舍東路70歲林郭姓婦人，她育有二子，其次子因意外終身殘疾，無法工作。

警方得知此兩例弱勢後，除提供善心捐助的白米外，也聯繫濟心慈善會莊理事辦理急難救助，舒緩其經濟壓力，並由善園慈善會對兩戶各關懷資助5000元新台幣。梓官分駐所所長郭宗鑫表示，以上3例都是弱勢民眾，生活孤苦無依，希望藉此能拋磚引玉，籲請民眾一起幫助有需要的弱勢。