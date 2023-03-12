台南市長黃偉哲（左四）等人為賽事鳴笛。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府消防局第二救災救護大隊與麻豆農會結合辦理路跑活動暨消防宣導活動。（台南市政府消防局提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府消防局第二救災救護大隊與麻豆農會結合辦理路跑活動暨消防宣導活動。（台南市政府消防局提供／張毓翎台南傳真）

台南市麻豆文旦正值開花期，四處飄滿柚花清香，麻豆區農會12日舉辦「柚花追香路跑」，參加的選手可徜徉在柚花香中，欣賞沿途的田園景色，台南市長黃偉哲、市議員陳秋宏、尤榮智及各農會一早出席為賽事鳴笛。

麻豆區農會舉辦「柚花追香路跑」已連續4年，今天的路跑活動分為6公里、12公里及21公里組別，參賽者能漫步在億萬朵的柚花花海中，體驗到獨特的台南田園風光，現場有熱情的啦啦隊在一旁歡呼加油，主辦單位也準備在地特產補給及完賽伴手禮。

麻豆文旦的種植面積為全台之冠，柚花追香路跑是由台灣文旦產區組成的「文旦大聯盟」推廣的賽事活動，3月剛好是柚花綻放的期程，期盼透過路跑活動，讓更多民眾更認識文旦產業的魅力。黃偉哲說，麻豆文旦是台南重要的農特產品，希望大家都享受賽事過程的樂趣，感受台南的魅力。

台南市政府消防局第二救災救護大隊與麻豆農會結合辦理路跑活動暨消防宣導活動，麻豆消防分隊副中隊長廖鼎鈞表示，今天現場設立防火宣導攤位，同仁將消防各項防火防災知識向民眾進行宣導，讓消防宣導領域擴大，做到遠離災害的成效。