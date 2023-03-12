惡漢深夜狠砸KTV 中市優勢警力3小時逮6人究辦

台中市北區中清路一位大樓9樓KTV前天（10日）深夜被6名惡漢上門砸店，警方獲報到場眾滋事者已駕車逃逸，立即調閱周邊相關影像以車追人，3小時內將47歲蔡男為首6人通知到案，蔡男稱去年底和店老闆有嫌隙才會揪眾挾怨報復，警方在訊後依妨害秩序、恐嚇及毀損等罪嫌，將全案函送台中地檢署偵辦。

台中市警察局第二分局於10日23時52分接獲民眾報案，指稱北區中清路一段一位大樓九樓的KTV有人聚眾打架鬧事，立即出動15名線上優勢警力趕赴現場，但警方到場時相關涉嫌人均已駕車逃逸，現場無人受傷，僅店內物品遭人毀損。

警方也立即調閱周邊相關影像釐清案情，並以車追人，3小時內將47歲蔡男、41歲涂男、35歲曾男、45歲張男、36歲黎男、29歲黃男等6名涉嫌人等通知到案，以釐清案情。

警方初步了解，KTV員工鄭姓員工表示，並不清楚蔡嫌等6人至店內鬧事原因，也不認識對方，眾人到場是以店內桌椅、徒手方式破壞店內設施，現場除店內物品被毀損外，並無人員受傷，而蔡嫌則自稱去年底與店家老闆有嫌隙，而挾怨報復。

台中市警察局第二分局分局長楊川強調，暴力無法解決問題，台中的治安絕對不容挑戰和破壞，只要敢在台中逞凶犯案，一定嚴查嚴辦，要讓市民感受警方強力打擊、掃蕩犯罪的決心，給市民安全的生活環境。