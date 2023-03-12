中華電本次將於台北與高雄展區展示多達22項產品與服務，並以「數位轉型，領先前行」為展區核心概念，針對國內交通、醫療、娛樂、物流等不同產業提出全方位整合解決方案，分享卓越的實踐成果，並強調生態平衡、環境永續與城市共融之企業目標，帶動台灣智慧城市茁壯發展。中華電表示，本次參與智慧城市展，以「智慧城市不僅是未來，更是進行式」為主軸，展現智慧城市各領域階段實踐成果與創新資訊給客戶、合作夥伴、民眾，並呼應大會「數位轉型再創智慧城市新高峰」之展覽主題。

台灣大為呼應大會「數位轉型再創智慧城市新高峰」之展覽主題，將以科技解決城市問題，結合5G、AIOT夥伴科技，從個人健康、家庭娛樂到城市交通與安全，結合多元應用方案，為城市與居民打造更智慧的後疫情時代生活。台灣大企業用戶事業群商務長吳傳輝表示，台灣大持續追求創新，同時積極打造產業生態系，本次在智慧城市展亮相，也攜手生態圈夥伴共同提出淨零轉型解決方案，落實永續經營。

遠傳今年以盛大規模參與3月28日起於北、高兩地展場，預計展出20多項「淨零+數位雙轉型」城市治理、企業轉型應用。 遠傳以AI大數據創新科技優化網路佈建，並同步導入智慧建築、敏捷辦公落實低碳營運，更發揮產業影響力，攜手供應商夥伴打造永續供應鏈，遠傳將持續打造多元化智慧創新應用，由內而外加速落實淨零碳排目標。

另外，遠傳總經理井琪除擔任本屆台灣智慧城市產業聯盟(TSSA)會長，協助推動智慧城市推展，更帶領遠傳電信協助各縣市政府邁向智慧治理，包含與高雄市府合作的「智慧安全」應用，以及與台中市府攜手打造的「智慧水務」，皆獲得「2023智慧城市創新應用獎-縣市創新應用組」肯定。