台美混血兒柯賓卡洛爾（Corbin Carroll）即將獲得響尾蛇的大禮，8年1.11億美元續約（新台幣34.2億），加上2031年第9年球團選項與激勵獎金，總值上看1.34億美元（新台幣41.3億）！

今年22歲的卡洛爾是大聯盟排名第2的新秀，他去年從2A升到3A，8月底被叫上大聯盟，32場比賽打擊率0.260，長打率5成，OPS+達到133（標準化攻擊指數）。因為上季打席不夠，卡洛爾將有資格在新球季爭奪國聯新人王。

在大聯盟服役不滿百日、又沒打過海外職棒的球員之中，卡洛爾的合約是史上最大，遠遠超越前一人7000萬美元的紀錄，顯見響尾蛇想要換血的決心。卡洛爾的平均年薪為1387萬美元，續約已經包含他未來薪資仲裁的那幾年，對於響尾蛇來說也是划算的。

卡洛爾擁有一半台灣血統，父親是美國西雅圖的白人，母親是台灣人。他是左打左投的外野手，體格178公分、74公斤並不具優勢，但他的力量相當不錯。他小時候是西雅圖水手的球迷，所以最喜歡的球員是鈴木一朗和克魯茲（Nelson Cruz）。卡洛爾有資格代表中華隊出征本屆經典賽（雙親之一擁有國籍就可以），不過他以備戰大聯盟賽季為由婉拒。