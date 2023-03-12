65歲資深女星恬妞於19歲出道，在電影《射鵰英雄傳》飾演黃蓉一角而爆紅，之後，她憑藉著精湛的演技，獲得多項殊榮，在80、90年代紅遍台港。近年，她減少出現在螢光幕前，不過她最近罕見曬出獨生女兒朱宇豐（前名朱曉彤）母女合照，女兒的中性的模樣也隨之曝光。

日前，恬妞趁三八婦女節曝光一系列旅行照，照片中可見恬妞頭戴貓耳造型毛帽，趣味十足。其中，恬妞與跟第一任丈夫葉聰豪所生女兒朱宇豐同框，一頭短髮的朱宇豐，身穿軍綠色外套、黑長褲，看來十分中性酷帥，兩人露出開心笑容，足以感受母女兩人感情深厚。

母女出遊，兩人露出燦爛笑容。(圖/恬妞 微博)

事實上，過去恬妞曾經歷兩段婚姻，1984年她閃嫁認識半年多的印尼華僑造紙廠商人葉聰豪，隔年7月生下女兒朱宇豐，未料後來才發現男方在印尼已有家室，加上難忍丈夫出軌，兩年後離婚。

之後，恬妞與萬梓良因合拍電影《大頭仔》相戀，並在1992年舉行盛大婚禮，但最後二人個性不合，婚姻只維持4年便以離婚收場。她曾接受訪問時透露，當年是出於衝動及想為女兒尋找一個爸爸才嫁給萬梓良：「小孩子要上小學了，任何地方都要填表格，但父親欄永遠都是空，她會很沒有面子。」但說已放棄戀愛，一直單身至今。

所幸的是，女兒朱宇豐不但擔任恬妞經紀人，還另經營紅酒事業，兩人日前還一起演出陸劇，恬妞笑說：「就是圓她一個夢！」休假時，便和女兒一起遊歷法國、瑞士等酒莊，「是她（女兒）帶著我看世界，不然我以前都只待在片場和家裡。」