蔡英文總統今天以錄影方式為「第93屆國醫節慶祝大會」致詞表示，最近，全民健保陸續把許多中醫治療項目納入給付，並開始逐步建構中醫社區、居家醫療及長照服務網絡。目標是要讓中醫的醫療照護資源更深入社區，也讓更多原鄉能夠使用。她呼籲中醫藥界提供建議，讓政府法規和政策都能不斷精進。

再過幾天，就是國醫節，蔡英文今天以錄影方式感謝中醫藥界對臺灣醫療的貢獻。尤其，這幾年，面對疫情的挑戰，中醫藥界積極發展中西醫合作治療模式，並且研發「臺灣清冠1號」，對於防疫有非常重大的貢獻。

她說，現在，在中醫藥發展法的基礎上，我們持續推動「中醫優質發展計畫」，希望跟各位先進共同努力，來強化中醫師訓練制度、發展中醫特色，讓中醫藥在國際上有更強大的競爭力。我們也推動「中醫藥振興計畫」，包括未來鼓勵更多藥用植物的栽種，來促進臺灣中藥材自產自用，也進一步打開更廣大的國際市場。

最近，全民健保也陸續把許多中醫治療項目納入給付，並開始逐步建構中醫社區、居家醫療以及長照服務網絡。蔡英文強調，我們的目標是要讓中醫的醫療照護資源，更深入社區，也讓更多原鄉的朋友能夠使用。要完成這些目標，需要全聯會的夥伴持續傳達中醫藥界的建議，讓政府的法規、政策都能夠不斷精進。也期待未來能一起繼續努力。