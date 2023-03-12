日前口罩放寬令已全面進駐校園，但卻有多數學生表示仍繼續戴口罩，校方也觀察到學生出現「脫罩」的容貌焦慮症狀；而大多數民眾也同樣自行維持「口罩政策」。心理醫師周學徹解釋，從不需要以真面目示人的疫情生活，進到不須時時戴口罩的時代， 會讓有容貌焦慮「特質」的人，感覺少了保護傘，並坦言「口罩根本就是容貌焦慮者的救贖」！

最後一階段的校園口罩令6日鬆綁，不過記者深入校園訪問學生時，卻發現超過9成學生表示仍會維持戴口罩，除非體育課需要大口呼吸時才會脫下，校方也表示有觀察到學生出現脫口罩的容貌焦慮症狀。

高雄陳姓民眾表示，室外不須戴口罩已上路一段時間，室內口罩令雖也解禁，但出門時仍會下意識拿起口罩，走在路上「正常的」沒戴口罩反而覺得自己像異類，好像戴著口罩已經變成台灣100多年來的傳統一樣，令人錯愕。

得．心身醫學診所醫師周學徹解釋，口罩經常變成修飾容貌、遮掩瑕疵的神器，但並非這幾年來疫情所致，只是疫情期間人們減少上街頻率，即便出門也面戴口罩；由於不需要以真面目示人，讓原本就有容貌焦慮的人可以稍稍減少出門前打理自身容貌的時間，精簡出門前的準備工作。

周學徹表示，容貌焦慮症為焦慮症的一個環節，且有脈絡可循，如果民眾常常照鏡子、注意臉上妝容或眼妝瑕疵、常整理頭髮等行為，或是出門前都要花大量時間打扮自己，花心思搭配服裝；出現2種拍照極端，極不喜歡拍照或是極愛在美肌修圖狀態下拍照，以及反覆向旁人確認自己的服裝、妝容、髮型、整體穿搭是否合宜，以上行為都帶有容貌焦慮的特質。

周學撤建議，民眾面對容貌焦慮可以從接納真實的自己、讓自己充滿自信，認為自己這樣很好，學會愛自己等方式下手，但這些方式都是需要花時間建設的，若是以感到自己容貌焦慮過度嚴重，可以尋求醫療協助，處理焦慮的根本問題。

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