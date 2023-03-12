今年1月1日起，新竹市政府開放郵寄方式辦理外籍看護工求才登記。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

市府指出，家有外籍看護工，也可使用長照服務。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

市府指出，家有外籍看護工，也可使用長照服務。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市老年人口聘僱外籍看護工比率高，截至去年底，申請家庭看護工人數就有4449人，比率排名全台第一，然而民眾平時上班申請要跑現場並不方便，市府今年1月1日起，開放郵寄方式辦理外籍看護工求才登記，且不需提供戶口名簿等關係證明，使流程更加順暢與簡便。

市府指出，截至去年12月底，新竹申請家庭看護工人數為4449人，在全台老年人口聘僱外籍看護工比率排名全台第一，為減輕家庭照顧者照顧壓力及提升長輩照護品質，市府衛生局也辦理各項長照服務及便民措施，未來會持續推動長照服務，使長輩照顧更加完善。

先前有民眾反應，因平日需上班，無法配合公家單位上班時間辦理，若要親辦則必須向公司請假才能完成。衛生局表示，自今年起已開放郵寄方式辦理，且免提供戶口名簿等關係證明，讓忙於工作的民眾免去請假之困擾，節省時間亦使流程更加便利。

另，衛生局指出，自今年起，為維護及保障民眾於外籍看護工休假期間之照顧品質，推動「聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務」，依長照中心評估後符合資格者分別補助38天或31天短照服務，照顧更多有需求之家庭。

衛生局也指出，已聘有外籍看護工之家庭亦可申請長照2.0服務， 例如，專業的職能治療師、物理治療師、護理師等協助指導照護技巧及復能服務，或者有就醫復建需求可提供交通接送計程車票券補助。

此外，衛生局也有輔具及住宅無障礙環境改善補助，提供合適之輔具及家中無障礙環境改善，也有到宅沐浴車，協助被照顧者身體清潔之照顧需求，降低照顧者壓力，在外籍看護工的休假日，可聯繫長照中心安排喘息服務，提供照顧服務員或機構照護喘息服務等，提醒民眾若有需求，可多運用長期照顧資源，減輕照顧負擔及提升長輩照護品質。