法新社報導，蒙特瑞郡有關人員亞雷朱（Luis Alejo）今天在社群媒體推特（Twitter）表示：「我們原本相望避免這類情況發生，但最壞狀況已經到來，帕哈羅河（Pajaro River）在午夜時分潰堤，河水溢流出來」。
當地居民告訴法新社說，他們半夜接獲消防人員示警撤離。
美國國家氣象局（National Weather Service）表示，截至今天下午洪水警報仍未解除。
多個星期以來，加州遭遇了一系列異常強烈且似乎沒完沒了的風暴的襲擊。
最新的這起風暴預料將為已經飽和的土壤帶來上看230毫米雨量。
這最新一場風暴是強大「鳳梨急流」（Pineapple Express）的一環。這波夾帶著夏威夷溫暖、亞熱帶濕氣的大氣河流風暴，將加快高海拔地區的融雪速度，恐進一步加劇加州洪患。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120312
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