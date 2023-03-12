太平枇杷節系列活動，太平警分局犯罪預防宣導團也主動前往設攤透過寓教於樂的方式達到宣導之效。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

太平枇杷節系列活動，太平警分局犯罪預防宣導團也主動前往設攤透過寓教於樂的方式達到宣導之效。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市太平區公所、太平區農會昨（11）日在樹孝商圈「黃金大地」舉辦「野餐同樂會」，太平警分局犯罪預防宣導團也主動前往設攤，現場以防詐騙九宮格、交通路權闖關遊戲、婦幼安全有獎徵答等，透過寓教於樂的方式，讓大人小一孩一起動腦，以達到遠離被害的宣導之效。

台中市太平區枇杷節活動已邁入第21年了！也成為太平重要地方性文化一環，太平分局表示，在這一系列枇杷節活動，警方除協助交通疏導及安全維護外，也都會派員到場實施犯罪預防宣導，透過宣導方式讓民眾多一分犯罪預防的知識，遠離被害。

例如，以詐騙案件來說，分析太平分局受理最多的是，假投資案件最多，其次是假網拍、解除分期付款再次之，假投資案件手法多以詐騙集團成員在社群網站、交友軟體中以在各種利誘，如標榜穩賺不賠、高獲利等話術讓民眾踏入陷阱，當被害人先後投入大筆金錢，才發現該投資群組已無預警關閉並人間蒸發。

除此之外，交通安全等路權觀念及勿酒後駕車也是宣導重點之一，透過小遊戲來讓親子一同參與，每個小朋友都玩到欲罷不能，達到寓教於樂之效。許多家長們都直呼「警方很用心。」

太平分局分局長蔡慶星表示，每年3、4月份都是太平地區枇杷盛產的季節，歡迎民眾來太平區品嘗美味的枇杷，這段時間警方除了加強護農專案、取締酒駕及惡性交通違規外，也希望透過各類犯罪預防宣導，讓民眾知道最新的警政資訊及犯罪手法，保障自身安全並遠離被害。