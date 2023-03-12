台中市太平區公所、太平區農會昨（11）日在樹孝商圈「黃金大地」舉辦「野餐同樂會」，太平警分局犯罪預防宣導團也主動前往設攤，現場以防詐騙九宮格、交通路權闖關遊戲、婦幼安全有獎徵答等，透過寓教於樂的方式，讓大人小一孩一起動腦，以達到遠離被害的宣導之效。
台中市太平區枇杷節活動已邁入第21年了！也成為太平重要地方性文化一環，太平分局表示，在這一系列枇杷節活動，警方除協助交通疏導及安全維護外，也都會派員到場實施犯罪預防宣導，透過宣導方式讓民眾多一分犯罪預防的知識，遠離被害。
例如，以詐騙案件來說，分析太平分局受理最多的是，假投資案件最多，其次是假網拍、解除分期付款再次之，假投資案件手法多以詐騙集團成員在社群網站、交友軟體中以在各種利誘，如標榜穩賺不賠、高獲利等話術讓民眾踏入陷阱，當被害人先後投入大筆金錢，才發現該投資群組已無預警關閉並人間蒸發。
除此之外，交通安全等路權觀念及勿酒後駕車也是宣導重點之一，透過小遊戲來讓親子一同參與，每個小朋友都玩到欲罷不能，達到寓教於樂之效。許多家長們都直呼「警方很用心。」
太平分局分局長蔡慶星表示，每年3、4月份都是太平地區枇杷盛產的季節，歡迎民眾來太平區品嘗美味的枇杷，這段時間警方除了加強護農專案、取締酒駕及惡性交通違規外，也希望透過各類犯罪預防宣導，讓民眾知道最新的警政資訊及犯罪手法，保障自身安全並遠離被害。
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