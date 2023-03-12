南韓女星金賽綸去年五月酒駕撞壞變電箱，慘害周邊店家住戶停電，隨後更肇事逃逸，演藝事業瞬間跌落谷底，事隔多月她8日出庭承認所有指控，並稱在賠償完店家損失後一家生活陷入困頓，目前是以打工度日，但她卻被起底雇用6名頂尖事務所律師打官司，而她日前曬出咖啡廳打工照為自己辯駁，卻再度挨轟。

金賽綸8日素顏戴著黑色口罩，眼袋明顯面容憔悴出席首爾中央地方法院的首次審判，而她在庭上承認一切指控，辯護律師表示，她在事發後已深刻反省，且已賣掉名下所有車輛，更下定決心戒酒，目前以打工維持一家生計，希望法官念此從輕量刑，金賽綸也保證「不會再發生這種事，抱歉，我會反省」，最後檢方向她求處2000萬元（約50萬元台幣）罰金，最終判決將於4月5日宣判。

不過，開庭後她卻遭韓國媒體起底，這次官司她竟雇用韓國2間大型事務所打官司，負責的6名律師中，還有一名是首席檢察官出身，因此懷疑金賽綸賣慘裝可憐，但委任律師解釋，該案是經由朋友介紹，律師費收得比平常還低。

除此之外，金賽綸的IG在發出道歉信後就未再更新，11日她時隔10個月曬出她在咖啡廳打工的照片，當中可見她在某咖啡連鎖店身穿該品牌制服上班，但卻因戴著手套綁頭髮，以及處理食物時披頭散髮，引起部分網友砲轟上班不注重衛生，也有人認為她像是過於刻意想證明自己生活困難，對此，該連鎖咖啡廳關係人也做出回應表示「金賽綸並未正式在我們的賣場打工過」且不知照片從何而來，目前正在了解中，火速做出切割。

金賽綸曬出打工照片。（圖／翻攝自金賽綸IG）

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