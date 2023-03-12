2018年台大校長遴選事件是台灣高教史上空前的一場大風暴，執政的民進黨全力阻擋當時校長當選人管中閔上任，但也造成3任教育部長下台及民進黨在2018年縣市長大選大敗。《大學的脊梁：台大校長遴選事件與管中閔心情記事》明天舉行新書發表會，將揭露民進黨打壓大學自主的過往。

台大校長遴選委員會在2018年1月選出曾在藍營執政時期擔任政務官的管中閔為台大校長，不過民進黨透過國家機器全力打壓他，不讓他上任，時間長達1年。過程中，潘文忠、吳茂昆及葉俊榮等3位教育部長先後下台，而當事人管中閔身心也受重創，民進黨在2018年的大選為此付出代價而大敗。

由時報出版、知名作家楊渡和管中閔合作撰寫，記錄2018年台大校長遴選事件過程的《大學的脊梁：台大校長遴選事件與管中閔心情記事》一書，明天舉行新書發表會，除楊渡和管中閔兩位作者出席外，《聯合報》前社長張作錦、國立清華大學教授李家維、台大副教授徐丞志等人也將到現場致詞。

在這本書中，楊渡多次訪談包含管中閔、台大校長遴選委員會召集人陳維昭及其他委員、台大自主聯盟的學者，以及曾參與的諸多老師、教職人員，從報導者的角度，以多重面向記錄下這場遴選事件的始末，揭開事件背後的關鍵內幕，以及當事人所承受的不為人知的攻擊與壓力。

當時身處這場風暴的主角管中閔也回想當年的種種經歷，提筆寫下自己當時的心情，以18篇心情記事作為楊渡寫作內容的補充。

管中閔被民進黨折磨1年後，在2019年1月8日正式接任台灣大學校長，一直到2023年1月4年任期屆滿，他行事小心謹慎，不想得罪當局，但也讓台大的龍頭地位受損，在台灣高教發展上，不像以往那麼具有領導地位。

不過管中閔卸任後，顯然不想讓這段台灣高教界的重大事件被遺忘，他近日在個人臉書上不斷發文，回想過去他所遭受的壓迫，除了呼籲各界重視大學自主外，也為自己的遭遇留下歷史紀錄。