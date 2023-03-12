根據大陸《憲法》，這份內閣名單由昨天剛選出的大陸國務院總理李強提名，大陸十四屆全國人大一次會議今天根據提名進行投票表決。結果出爐後，由中國國家主席習近平簽署主席令予以任命。

名單和票數如下：

吳政隆為國務院祕書長，（贊成2946票）

秦剛為外交部部長，（贊成2946票）

李尚福為國防部部長，（贊成2946票）

鄭柵潔為國家發展和改革委員會主任，（贊成2944票、反對1票、棄權1票）

懷進鵬為教育部部長，（贊成2938票、反對6票、棄權2票）

王志剛為科學技術部部長，（贊成2932票、反對10票、棄權4票）

金壯龍為工業和信息化部部長，（贊成2944票）

潘岳為國家民族事務委員會主任，（贊成2941票、反對4票、棄權1票）

王小洪為公安部部長，（贊成2946票）

陳一新為國家安全部部長，（贊成2946票）

唐登傑為民政部部長，（贊成2944票、反對2票）

賀榮為司法部部長，（贊成2946票）

劉昆為財政部部長，（贊成2939票、反對6票）

王曉萍為人力資源和社會保障部部長，（贊成2945票、反對1票）

王廣華為自然資源部部長，（贊成2945票、反對1票）

黃潤秋為生態環境部部長，（贊成2946票）

倪虹為住房和城鄉建設部部長，（贊成2944票、棄權2票）

李小鵬為交通運輸部部長，（贊成2942票、反對3票、棄權1票）

李國英為水利部部長，（贊成2944票、反對1票、棄權1票)

唐仁健為農業農村部部長，（贊成2945票、棄權1票）

王文濤為商務部部長，（贊成2945票、反對1票）

胡和平為文化和旅遊部部長，（贊成2944票、反對2票）

馬曉偉為國家衛生健康委員會主任，（贊成2917票、反對21票、棄權8票）

裴金佳為退役軍人事務部部長，（贊成2942票、反對2票、棄權2票）

王祥喜為應急管理部部長，（贊成2946票、反對？票、棄權？票）

易綱為中國人民銀行行長，（贊成2944票、反對1票、棄權1票）

侯凱為審計署審計長。（贊成2944票、反對2票）