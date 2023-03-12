一名網友表示，在台中某店家窗前發現兩張警示牌，上頭寫「停車格是假的，紅線才是真的」，提醒騎士或駕駛不要違規停車，否則會被開單，圖文曝光，超過2千名網友推測該地因紅線畫得太外面，才會讓不少騎士以為停在紅線內能停車，紛紛留言，「為什麼總有人覺得紅線內就能停，奇葩都這樣停」，也有人大讚店家提醒很貼心。

原PO近日於臉書社團《路上觀察學院》上傳2張照片，只見一店家的玻璃窗前放了兩張紙板，上面寫著「停車格是假的，紅線才是真的」，下方還有紅字提醒「停這裡會被開單」。用以提醒騎士或駕駛人，不要看到路邊的空地就想停車就想停車，否則會吃罰單。

貼文曝光，逾2千名網友看了他的圖片，皆認為紅線畫得太外面，才會讓很多人直接停在紅線內，「哪裡有什麼停車格？倒是不知道為什麼總有人覺得紅線內就能停」、「台灣真的超多奇葩，把車硬要停在紅線內」、「這紅線劃太外面了讓人試圖犯罪」、「很多笨蛋以為紅線內能停車呀」、「告示是假的，屋主要停才是真的吧？」、「店家好貼心」。

留言中有不少人認出是中興大學附近的石頭鍋外，「這個我昨天才經過笑死，中興大學校門口石頭鍋」、「在我家樓下附近巷子，那邊沒人敢停」。更有店家的朋友出面說，「這間店是我朋友租店面開的，外面有畫紅線不能停車，紅線內的空位都會被當成停車格，附近很多學生會直接停，所以才特地寫了那兩塊牌子提醒大家。