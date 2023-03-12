北部一名20多歲女子是職場菜鳥，公司規定員工必須打掃環境，她卻嬌喊不能拿掃把掃地，求助醫師開立診斷書，醫師追問發現她有蕁麻疹體質，物品劃過皮膚就會腫起來，導致掃地完雙手紅腫、爆發蕁麻疹，因此找醫師背書，希望同事別誤會她。

皮膚科醫師蔡逸姍日前在《醫師好辣》節目指出，這名女子患有慢性蕁麻疹中的「皮膚劃紋症」，有物品輕輕劃過皮膚就會腫起來「寫個A就變成A浮起來」，平時穿衣服有鬆緊帶的地方，像是褲頭或內衣肩帶等，都會癢成一片很困擾，日前她剛到新公司，規定員工下班必須打掃環境，但她只要拿起掃把掃地「兩隻手就腫起來」起蕁麻疹。

最後女子癢得受不了就醫，希望醫師開診斷書說明她有蕁麻疹不能掃地，不然同事都以為她有公主病，蔡逸姍聽了答應女子要求，但工作要做得長久，蕁麻疹問題勢必得解決，因此開立口服抗組織胺，而慢性蕁麻疹與壓力也有關，服藥的同時必須紓解壓力才有效，女子病況才終於好轉。