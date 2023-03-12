2023世界經典棒球賽中華隊延續氣勢，昨（11）日以9比5擊退強敵荷蘭拿下預賽第2勝。中市刑大警犬隊日前特別派出雙胞胎姊妹花「保庇（Bobby）」、「水餃（Tiny）」神預測中荷對戰結果，期待今日警犬姊妹花也能「保庇」中華隊再奪下一勝，拿下古巴以分組第一前進東京。

台中市刑大警犬與城市吉祥物石虎家族「虎爸」齊聚洲際棒球場為中華隊加油。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市刑大警犬與城市吉祥物石虎家族「虎爸」齊聚洲際棒球場為中華隊加油。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

8日中市刑大警犬和城市吉祥物石虎家族的「虎爸」一起現身洲際棒球場替中華隊加持，虎爸手持藍白加油棒，而警犬隊也特別派出雙胞胎姊妹花「保庇（Bobby）」、「水餃（Tiny）」來預測一下昨（11）日中華隊對上荷蘭的比賽結果！

第一次預測，由水餃姊姊上場先發，水餃妹妹毫不猶豫直奔中華隊的陣營，第二次預測，派出Bobby保庇妹妹，Bobby一開始在荷蘭隊的陣營猶豫了一下，但是仍然選擇「保庇」中華隊，捍衛主場替臺灣加油！

經典賽「超萌警犬妹」狂嗑義大利披薩，神預測中華隊未來2戰。(警方提供)

經典賽「超萌警犬妹」狂嗑義大利披薩，神預測中華隊未來2戰。(警方提供)

10日上午中市刑大警犬隊在執行開場的場檢前，為了替辛苦的警犬補充營養，特製了「義大利披薩」菜單，用水煮花椰菜、蛋白、紅蘿蔔組成的「綠、白、紅」特餐，上菜的瞬間就被我們辛苦的警犬吃的一乾二淨，用行動支援中華隊！

如今2姊妹都已成功預測出中華隊奪勝，期待今日警犬姊妹花也能「保庇」中華隊再奪下一勝，拿下古巴以分組第一前進東京。