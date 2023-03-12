家具千金kimme（筱筱）曾與日籍男星風田交往2年多，今年1月對外坦承因敵不過遠距離而分手，現為節目《小姐不熙娣》的班底，近日在節目上檢視男生的把妹招數，卻因處處吐槽引來男來賓公憤，小鐘（鐘昀呈）甚至直言：「恭喜風田！」

日前節目《小姐不熙娣》邀請來自台灣各地的男藝人，分享自己家鄉能讓感情升溫的約會地點以及個人會使用的特殊招數，筱筱則組成「妹子軍團」擔任男來賓的把妹軍師，她直率表示，很多男生自以為的浪漫招數通常都超NG，像是約去家裡看寵物，然後主動摸頭碰肩膀，令她覺得噁心，或是每天按照早中晚傳訊息、照片報備，讓女生感受到自己的存在，她反而覺得這招超沒用。

筱筱點出男生的NG行為。（圖/Youtube 小姐不熙娣）

此外，當徐謀俊提議到陽明山約會時，一旁的筱筱則頻頻搖頭，表示自己超討厭被台北人帶去陽明山，結果瞬間引起眾男來賓公憤，讓李唯楓直言：「我覺得妳滿難溝通的！我忍妳很久了，妳點很多」小鐘則說：「不要這樣講，有失紳士，我們在這裡『恭喜風田』。」火藥味超濃，讓眾來賓大笑，幸好筱筱也只是微笑帶過並沒有生氣。

筱筱坦言討厭被帶去陽明山。（圖/Youtube 小姐不熙娣）