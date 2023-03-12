用發票領樹苗，屏東市公所植樹同時做公益。(屏東市公所提供)

趁著植樹節這天，屏東市公所上午在千禧公園舉辦「發票換樹苗」活動，屏東市長周佳琪與市代會主席蕭國亮，及多位市民代表攜手種下紅花風鈴木，期待來年綠樹成蔭，為大地降溫；周佳琪並宣示，要為屏東市廣植樹木，以綠色生態行動，追求城市永續發展。

屏東市公所及屏東林區管理處準備3200株樹苗，有桂花、含笑、野牡丹等8種，在千禧公園發送綠色樹苗。周佳琪表示，民眾只要持2張112年1至3月發票就可以換取，也感謝市民朋友的熱烈支持，一早即大排長龍等候兌換，市公所也會將收集到的發票轉贈華山基金會，做環保也做公益。

重申對城市環保生態的重視，周佳琪指出，全球從碳中和到淨零排放的努力，植樹絕對是重中之重。屏東市向來對城市綠美化非常的重視，全市已有超過50座的公園綠地，陪伴著市民朋友生活休閒。今後，屏東市公所仍將持續進行植樹的工作，豐富公園綠地中的樹木花草數量，落實生態永續的環保主張。

種樹可以淨化空氣品質、美化環境。周佳琪呼籲市民，除了種樹愛地球，平日也可以做好資源回收，響應環保，以實際行動打造宜居城市，成為屏東市永續發展的堅實後盾。