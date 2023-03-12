民進黨立委趙天麟，一直是馬拉松愛好者，11日參加南橫超級馬拉松，從日出跑到日落，最終以12時32分成績，達成4次參賽，3度完賽紀錄。（柯宗緯翻攝）

民進黨立委趙天麟（前左），一直是馬拉松愛好者，11日參加南橫超級馬拉松，從日出跑到日落，最終以12時32分成績，達成4次參賽，3度完賽紀錄。（柯宗緯翻攝）

民進黨立委趙天麟（中）說，年底選戰，自己會用極限運動精神，完成連任目標。（柯宗緯翻攝）

3月8日甫過完50歲生日的民進黨立委趙天麟，一直是馬拉松愛好者，昨（11）日參加南橫超級馬拉松，從日出跑到日落，最終以12時32分成績，達成4次參賽，3度完賽紀錄。他說，年底選戰，自己會用極限運動精神，完成連任目標。

趙天麟表示，2018年首次報名南橫超馬，但不到30公里就因體力不支棄賽；2019年再挑戰極限，最終完成目標，2021年更跑出12時13分的個人最佳。不過，因為疫情及選舉因素，睽違2年才又重返賽道，這次仍跑出12時32分佳績。

趙天麟說，此次挑戰不只找回挑戰巔峰的動力，也替自己留下里程碑，期許下半年的所有困境，都能跟今天一樣，倒吃甘蔗、越跑越順。賽前跑友特地準備蛋糕慶生，也讓他十分感動。

他提到，賽前清晨5時不到就整裝出發，一路爬坡至29公里處的天龍飯店，中午11時30分，隨即順利跑至最艱困的栗園段50公里折返點。不過，過程他出現抽筋、嘔吐現象，一度減速徒步，原本想放棄，但看到家人及加油團的打氣，腳下又有了動力。

賽後，他說，賽事舉辦正逢立法院開議期間，平日得高雄、台北兩地奔走，除了白天在國會準備問政，晚上處理選民服務，假日還有不少地方行程，僅能把握零碎時間練習。

面對年底立委選戰，趙天麟認為，選舉也是一場毅力與志氣的馬拉松大賽，今年完賽後，足夠讓這2年來的疲勞與壓力釋放，對於這次選戰自己能與團隊持續勇往直前，用挑戰極限運動的精神，完成立委連任的目標，未來也將持續替台灣及高雄的運動賽事努力，擦亮運動城市招牌。

南橫超馬為國際經典賽事之一，今年吸引來自全球各地及台灣共2000多名超馬好手共襄盛舉。路線自台東縱谷海拔200公尺的關山鎮天后宮出發，斜坡上升至1800公尺的南橫公路栗園段折返，長約50公里，是最具挑戰性的路段。