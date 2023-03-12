當地時間3月10日，美國疾病控制與預防中心（CDC）宣佈，美國從當日4點開始取消針對中國赴美旅客的強制性新冠病毒檢測要求。這意味著，北京時間3月11日凌晨4點後，從中國搭乘直飛航班赴美的旅客，不再需要提交新冠陰性證明或康復證明。

不過，據界面新聞報導，由於中美航班短期難以增加，票價仍將維持萬元（人民幣，下同）以上。未來中美航班能否突破瓶頸、實現量的增加，還要視雙方航權談判情況而定。

自今年1月8日起，中國正式對新冠病毒感染實施「乙類乙管」，實行近三年的「五個一」、入境集中隔離等國際客運航班管控措施也悉數取消。限制放開後，中外航司紛紛宣佈恢復或增加國際及地區航班。

從恢復進度來看，港澳台地區、東南亞地區的航班恢復速度最快；日本、韓國等東北亞國家及歐洲國家次之，而美國、加拿大航班恢復進程最為緩慢。其中，中美航班仍和「乙類乙管」前的航班量保持一致，沒有任何新增。

過去三年時間，受新冠疫情影響，中美航班大範圍削減。2020年1月底，由於中國疫情較為嚴重，美聯航、達美航空、美國航空等先後暫停了中美航線運營。國內航空公司在民航局「五個一」政策限制下，只保留少量中美航班的運營。

隨著疫情緩解，中美雙方為復航做出政策調整。2020年6月16日之後，中美航班由每周4班擴容至每周8班；8月中旬中美航班繼續增加，在此前基礎上翻番，達到每周16班；而在當年的11月中旬，中美航班量再度提升，從每周16班增加至每周20班。

承運航空公司方面，美國共有美國聯合航、達美航空、美國航空三家航空公司執飛；中國由國航、東航、南航、廈航等航空公司執飛。從航班密度來看，截至目前，中美直飛航班大多為每周1班、部分達到每周2-5班，天天班尚無。但在2019年，僅達美航空一家在中國運營的航班就達到每天6班。

疫情以來，中美直飛航班的增減一直遵循對等原則，在對等原則下兩國航空公司的航班數量保持一致。未來中美航班能否突破瓶頸、實現量的增加，還要視雙方航權談判情況而定。

目前出入境限制大幅度放寬，中國赴美旅客強制性核酸要求也已取消，旅客出行需求相比之前更加旺盛。攜程數據顯示，2月10日至3月9日，中國遊客赴美的商旅訂單量環比前一個月增長超過70％，酒店預訂量增長超過10％。美國宣佈對中國赴美旅客取消強制核酸後，美國簽證搜索量環比前一日增長超1倍。

但是供給端，中美航班短期內增班無望，且時常面臨航班取消的不確定性。據《第一財經日報》報導，本週東航、廈航、南航等航空公司在向美國交通運輸部提交最新航班計畫時，撤回了原本的增班計畫；2月下旬，美國聯合航空針對10月底前不會新增直飛中國航班一事也做出回應，「美國和中國大陸之間的航班繼續受到美國交通部的管轄，該命令限制了中美之間的航班量」。

運力供給受限的背景下，中美航班萬元票價仍是常態。

在「去哪兒」平台上，3月底至4月，北京、廈門、廣州、深圳飛往洛杉磯，上海飛往舊金山、底特律、西雅圖、達拉斯、紐約，廣州飛往紐約的直飛機票在售，含稅價格在8000-12000元之間，返程價格在10000元以上，部分航班甚至高達20000元。

此前，界面新聞通過攜程瞭解到，疫情高峰期（2020年-2021年）中國飛往美國經濟艙均價達到11186元，2019年經濟艙均價只需5029元，漲幅達到122％。

自美國返回中國的票價更加高昂，疫情高峰期（2020年-2021年）美國飛往中國經濟艙均價為13949元，比去程均價高了2000元左右，而2019年美國飛往中國經濟艙均價僅為4289元，疫情後的價格翻了2倍以上。

今年1月8日起，中國民航局已開始受理中外航空公司復航申請，其中包括中美航空公司恢復運營中美航線的申請。

中國民航局運輸司司長梁楠表示，民航局正在按照程序抓緊做好審批工作，歡迎中美航空公司依照協定和市場需求運營兩國間航班。在航班恢復過程中，民航局也會加強與美國民航主管部門溝通，推進中美之間航班順利復航。