第五屆WBC世界棒球經典賽，雖然中華隊首戰不敵巴拿馬，但卻接連以11：7、9：5的成績戰勝義大利與荷蘭，今（12）日中午將與古巴進行A組預賽的最終戰，只要贏球就能晉級前往東京，讓國民黨諸多政治人物紛紛發雞排、珍奶，號召全民一起為中華隊加油，台北市副市長林奕華更吃爆古巴三明治，喊「趁勝追擊！」

距離中華隊前進東京，只差今日的最後1勝，面對古巴的緊張戰役，讓台北市長蔣萬安一大早就公布祭品文，宣布只要中華隊奪勝，就將發放500份雞排，並邀請民眾一起到「2023WBC世界棒球經典賽直播派對」，為中華隊集氣；一大早就在趕行程的林奕華，也秀出自己吃爆古巴三明治的照片，說「趁勝追擊、力拚晉級、前進東京，中華隊加油！」

而國民黨許多政治人物日前就已發布祭品文，立委洪孟楷、台北市議員徐弘庭、柳采葳、李明賢及張斯綱，今日下午13時，將在中信南港金融園區發放500杯珍奶。

立委江啟臣、台中市議員吳瓊華、陳政顯、黃健豪、羅廷瑋、楊大鋐、李文傑、吳振嘉及立法委員擬參選人廖偉翔，今日上午11時在台中市府前廣場發放號碼牌，並邀請張泰山、鄭達鴻、張正偉、陽耀勳等人，於11時30分起一同發放300份雞排及1000杯手搖飲，邀請市民團結一心，以實際行動成為中華隊最忠實的應援團。

新竹市府今日在新竹站前廣場舉辦直播派對，市長高虹安上午11時到現場發放200份雞排；彰化縣政府12時也在縣府前廣場舉辦實況直播，並發放600份控肉飯、400份肉圓及400份紅茶。