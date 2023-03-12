以兒童台「葡萄姐姐」身分出道的女星米可白，近來常解放好身材，被網友戲稱是「葡萄成熟時」。昨(11)日在社群分享露水蛇腰影片，未料讓粉絲全放錯重點，連李明川都留言喊：「我要報警了唷！」

米可白2014年和身家上億的「尾牙大王」謝銘杰結婚，婚後就傳出兩人聚少離多婚變，米可白一直不願證實，直到2020年米可白才閃電發文，認了已經離婚一年，但主因跟第三者、生育無關，雙方是好聚好散。不受離婚影響的她，仍時常在社群分享生活點滴，11日她分享穿著緊身背心的露小蠻腰自拍照，並說：「最近喜歡露點腰，復古濾鏡很美，學著喜歡自己。」

但影片一出，網友的重點放錯，直呼「長輩很健康」、「最近好像發育得不錯喔」、「我相信一半以上的人都沒在看腰」、「差點看成露點，想說尺度也太大」，星友GINO留言「表妹，看來你找到你的流量密碼！」，米可白自嘲回應「還太弱」，使GINO再度切入重點「沒事，妳長輩夠強～」。

米可白分享辣照總會遇上酸民，先前就被嗆：「你跳舞放不開就不要PO文，我覺得很矯情。」米可白表示：「我不是專業的～我也沒要參加舞蹈大賽⋯請輕鬆看我的內容就好⋯別對我那麼嚴格。」更指出臉書是她的小天地：「若是連分享的內容都要被限制那也太辛苦了。我只想開心過每一天～。」引起粉絲對米可白支持。