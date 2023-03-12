捷運警察統計自行車失竊情形。（捷運警察隊提供）

捷運站自行車不上鎖有85％遭竊 捷警：這3站最容易被偷

騎自行車到捷運站轉乘是市民生活作息，但發現自己的自行車被偷了，損失數千元，則會影響一整天心情，警方統計去年一整年捷運站自行車遭竊紀錄，整理出最常發生站體、時段，並提出「防竊3撇步」，呼籲民眾擺放自行車在停車區域一定要上鎖，

捷運警察隊統計去1月至今年2月捷運站周邊停車區受理自行車失竊案件14件，其中因未上鎖而遭竊12件，佔比高達85.7％，發生站體以明德站、大安森林公園站及南港展覽館佔最多；發生時段以10時至14時、14時至22時最多。

今年1月5日一名車主於白天將其電動自行車停放於捷運大安森林公園站自行車停放區，傍晚前往牽車時發現車子不見了，經員警陪同調閱監視器影像後，發現其已上鎖之車子遭人破壞鎖頭，逕自騎乘離去，過程全被監視器錄下。

捷運警察隊呼籲，搭乘捷運騎乘自行車轉乘的旅客，切記下列「防竊3撇步」以防止愛車失竊：首先購買硬式材質或是警報鎖，接著將腳踏車鎖在車架或地上固定物。最後是將自行車停放在監視器鏡頭照得到的地方，勿停放在監視器死角處。