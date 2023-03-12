距台灣5G商轉已屆三年，在消費市場的滲透率仍遠不如預期，主要受到資費較高、網路涵蓋不佳、殺手級應用尚未出現等因素所影響；不過2023年5G滲透率將持續緩步爬升，Omdia預測至2023年底，台灣5G用戶滲透率將從目前的23%成長至30%。

Omdia研究分析師夏茂森指出，亞太地區5G應用仍以企業端為主，近年已透過智慧製造改善許多傳統工廠生產力，而智慧城市也具發展潛力。就消費端而言，5G推動手機服務與設備銷售營收，接連帶動電信營運商間更加激烈的價格競爭，致使利率下降。雖消費端殺手級應用尚未出現，然Omdia觀察到5G固定無線接入(FWA)快速成長，提供亞太地區偏遠住戶高速且穩定的連網能力，未來也有望見到更多元的消費端應用。

Omdia也點出2023年5G三大趨勢發展，細節如下:

一、5G服務大幅增長：Omdia服務供應商策略與規範首席分析師Paul Lambert指出，隨著電信營運商搶進5G市場，2023年有望看到更多成熟的5G服務推出；而5G-only服務(僅能使用5G網路、裝置以及價格方案執行的服務)也成電信營運商吸引消費者轉至5G的絕佳機會。目前除美國、南韓、日本等成熟市場的電信領導廠商外，5G-only服務尚未取得多數用戶關注。

二、超大規模雲端廠商與電信業者深化合作：雲端、AI以及多接取邊緣運算(MEC)為實現5G潛力關鍵，也是超大規模雲端廠商(hyperscaler)的核心專業領域，未來將在2023年電信市場扮演更重要的角色，協助電信業者進行網路現代化及開發新服務。雙方在 2023年將針對三大核心領域建立緊密合作，包含將內部營運工作遷移至雲端以進行轉型、合作開展5G網路部署，以及共同向企業、產業及消費者市場提供5G支援的全新服務。

三、新興市場將開始導入5G技術：隨著新興市場4G用量滿載、5G設備成本逐漸下降，加上終端使用者對於5G可提供的服務和機會產生需求，新興市場有望在2023年陸續導入5G技術。不過消費者端服務如AR和雲端遊戲及企業級應用需求皆尚未成熟，因此尚無法有效促使當地電信營運商積極推出5G服務。然而，電信營運商若可於2023年開始規劃5G策略，將可搶先競爭者，在消費者需求增長以前奠定良好基礎。