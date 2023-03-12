力拚3連勝前進東京，中華隊最終戰先發打線繼續「貼上複製」，總教練林岳平希望先發投手陳仕朋能夠好好運用65球的用球數限制，盡量拉長局數、降低失分，並寄望打線在比賽前段就突破古巴投手群，拿下勝利、挺進複賽。

中華隊在熱身賽時就先模擬過3連戰，且安排與正式賽相同的開賽時間，「晚接午」對球員體力是一大考驗。吳念庭坦言，這樣的賽程身體確實非常疲勞，「但大家都是職業球員，能夠適應，知道怎麼調整，沒有問題。」

剛抵達球場，「餅總」尚未與中華隊球員談話，他也提到，古巴是支很強悍的球隊，投、打都十分優異，「因為古巴有強力的牛棚防線，比較難突破，必須要在比賽前段想辦法去得分。」

此役中華隊只剩下9位投手可以使用，林岳平希望上場的投手就是降低分數、不失分，並期待打擊端能夠發揮，盡量得分；而中華隊延續前2戰火力爆發的打線，先發打線「貼上複製」。

吳念庭也說，大家都知道這場比賽相當重要，在前往球場的巴士上，所有球員鬥志高昂，「一定要拚下這一場，前進東京。」他透露，吉力吉撈·鞏冠、張育成、林子偉在車上大聲唱歌，「他們就唱『win win win win』，我們也跟著一起喊，一定要贏！」

中華隊先發打線：第一棒鄭宗哲（二壘）、第二棒林立 （DH）、第三棒林子偉（右外野）、第四棒張育成（一壘）、第五棒吳念庭（三壘）、第六棒吉力吉撈・鞏冠（捕手）、第七棒陳傑憲（中外野）、第八棒王柏融（左外野）、第九棒江坤宇（游擊）。