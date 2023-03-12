軍工、資安、重電綠能以及高殖利率族群，正在三月展現另一番氣象！(圖/先探投資週刊提供)

禁空令解除、國安基金可能退場、美債殖利率竄高等等利空接連而來，但台股卻創今年新高，外資積極回補，配合台股殖利率不低，使得電子權值股以及中小型股表現強勢，加上政策作多的軍工、資安、重電綠能以及高殖利率族群，正在三月展現另一番氣象！

市場注目的美國聯準會（Fed）主席鮑威爾，七日出席參議院銀行委會作證表示，面對現階段物價及就業局勢，利率可能必須更高，最終利率可能比之前的預期更高，且可能須升得更快，暗示Fed在三月二十一日會議時一次升息二碼的機率升高。鮑威爾認為由於通膨率遠高於Fed的二％長期目標，並且勞動力市場仍然非常緊俏，聯準會在過去一年中雖將利率調升至四．五％，但如果整體數據顯示有必要加快收緊政策，我們將準備加快升息步伐，以便使通膨在未來回到二％。 此外，我們正在繼續大幅縮減資產負債表的規模。聯準會言論使得美國利率持續看升，未來是再升息三次或四次不得而知，但是終端利率可能接近六％。這也令美元指數來到一○五．六年線附近；美股也出現較大拉回。道瓊重新測試年線支撐；標普及那指跌破年線，只有費半距離年線還有段空間。美股弱勢的兩大指數季線必須力守，例如標普的三九八一點、那指一一二○○點。道瓊及費半則以年線為強弱關卡。

ＡＩ貫穿今年科技業風潮

四月份美國企業財報將公布，利用前一個月空窗期股市還是有來回表現機會，其實近期部分企業財報公布以及預估未來業績，不見得都是不好或是裁員，從ＡＩ晶片最大受惠者輝達（Nvidia）公布季報高於預期以及看好企業ＡＩ加速化帶來商機，股價一度創今年新高；博通（AVGO.US）財報也優於預期；其中，半導體解決方案部門營收大增二一％，遠高於預期。最重要是其認為，雖受到個人電腦、智慧型手機等消費性電子產品需求大減，企業也紛紛縮減ＩＴ支出。不過，表示由OpenAI開發的ＡＩ聊天機器人ChatGPT開放公測後，成果讓外界驚訝，並吸引微軟、谷歌等科技巨頭加入戰場，讓主攻資料中心晶片的博通更具優勢。該公司表示隨著超大型資料中心客戶紛紛增強資料中心的ＡＩ運算能力，激勵該公司網路解決方案產品的需求，今年可望出現「指數級」成長。未來一季，博通營運展望，優於市場預期。

而小型ＡＩ公司C3.ai（AI.US）股價漲幅將近一倍，也看好ChatGPT加速企業ＡＩ軟體市場起飛，並稱大型語言模組及預先訓練的生成式ＡＩ正以爆發性的速度持續創新，看好未來業績。當然，指標股非輝達莫屬，這次ＡＩ帶起風潮，使輝達總市值提升至五九○○億美元上下，領先台積電約一二○○億美元，進入全球總市值前十名行列，帶動費半相對強勢。由於ChatGPT帶動ＡＩ潮流發展，較元宇宙需要發展另一種可攜式裝置以及軟體快上許多，有機會成為今年貫穿科技業的主流。

外資回頭、台股殖利率也高

再來是被看衰許久的蘋果，最近高盛集團建議買入蘋果股票，為將近六年來的首次。認為蘋果在高端硬件設計上的成功以及由此產生的品牌忠誠度，促使用戶群不斷增長。自從高盛上一次在一七年給予等同買入的評級後，蘋果上漲了超過三○○％。高盛給蘋果的新目標價為一九九美元，促成近幾個交易日蘋果股價大漲。

特斯拉稍早宣布Model S/X在美國降價，是繼今年元月Model 3/Y降價後再度使出價格策略，可見折扣優惠成功在全球刺激購車需求。最近特斯拉官網顯示美國Model S各款價格皆將再調降五千美元，使入門款售價降低於九萬美元，高階款售價低於十一萬美元。Model X各款價格皆調降一萬美元。特斯拉為了衝高業績已在今年元月宣布Model 3/Y在美國降價六至二○％，目的除了在市況低迷時重新炒熱需求之外，也是為了讓更多美國車主符合聯邦政府的七五○○美元減稅優惠門檻。如今再度祭出降價策略，尤其是德國柏林廠單周生產已提升至四千輛後，看來特斯拉力拚全球電動車寶座企圖強烈，有利股價表現。

美股有蘋果、特斯拉及輝達加上微軟貢獻，汽車電子相關的安森美、意法半導體表現也都頗佳，對於半導體及科技股有加分作用。道瓊今年表現雖較遜色，但是鋼鐵股卻很亮眼，諸如美國鋼鐵、鈕可、以及Steel Dynamics，今年股價漲幅都介於二五至五五％，而salesforce近期股價也大漲，顯見美股傳產及電子仍各有火種存在。

亞洲的日經指數噴出大漲創今年新高；中港股市受到美國新一波制裁，走盤跌。東南亞股市偏弱、歐股持續強勢，西班牙股市創今年高，德國及法國蓄勢再創高。國際股市進入三月表現，強弱分別。

台股金管會在三日公布外資動向，二月外資淨匯入二四．九一億美元，繼元月淨匯入七五．五六億美元後，連續第二個月淨匯入，累計前二月外資淨匯入一○○．四七億美元（約三○七六億台幣）。外資去年在美國聯準會連續升息下大量撤離台股，全年共淨匯出一三五．四億美元，創單年淨匯出金額新高，比○八年金融海嘯還高；不過，今年才過兩個月，外資已回頭匯入逾百億美元，占去年全年淨匯出量的七四％；也就是說，外資已回來大半，且在集中市場買超二三○○億元以上，加上上櫃股票，約估計外資至本周上半周買超上市櫃股票共超過二六○○億元。以過去三年外資賣超台股約兩兆元，如今回補資金回流，加以台股殖利率超過四％，且政策打房，資金的確流進股市，致使台股今年走勢相當不錯。

網通股營收展現優勢

台股近周受指標股創意因客戶被美國制裁而拉回，包括世芯ＫＹ、愛普都有整理跡象，由於矽智財與ＡＩ關係最密切，一下子似乎令台股與美國科技股搭不上線。不過，最近外資券商瑞信除看好微軟、輝達、百度等個股外，台股中的台積電、智邦、緯穎、金像電、世芯ＫＹ及ＡＢＦ三雄亦在首選之列。外資認為，亞洲技術供應鏈將成為ＡＩ快速發展的關鍵推動者，數據中心一直是科技成長最快的領域之一，資料中心的成長幅度，相對優於消費電子領域。ＡＩ推動高速運算（ＨＰＣ）業務成長，帶動晶圓代工龍頭廠台積電的ＨＰＣ業務占比提升。台積電ＨＰＣ業務在一五至二○年以二一％的複合年成長率成長，而整個公司的複合年增長率為十一％。ＨＰＣ的高速成長，占台積電營收比率也從一六年的二一％，翻倍至二三年的四二％，而在此一期間，台積電營收對智慧手機的依賴度，則從五一％下降至三七％。ＩＤＣ同時預測，從二一年到二六年，ＡＩ伺服器的營收複合年增長率將達到二一％，而整個伺服器市場的複合年增長率為八％，硬體供應鏈如電源製造、高端基板、品牌商、ＯＤＭ廠、連接器業者、測試商皆有望從中受益。

瑞信認為網路交換器大廠智邦受惠，尤其是ＡＩ晶片必須透過網路交換器高速傳送及反饋資料，加速交換器新品接替舊品，而智邦四○○Ｇ已成為今年出貨主力，八○○Ｇ準備在後，甚至發展更高階一．二Ｔ交換器，這都契合ＡＩ資料傳輸需求。

智邦客戶以國際大廠為主如亞馬遜、戴爾等等，該公司去年已受惠於高階交換器出貨強勁，全年營收來到七七二億元、年增二九．五％創新高。推估今年營收仍有兩位數增幅、可望續締新猷。而前二月營收一二三．八一億元，年增三七．九％，持續高成長。智邦去年前三季ＥＰＳ為十．四四元，預估全年有機會超過十五元，創近八年最高。今年持續看好，法人預估ＥＰＳ有機會向十八元以上挑戰。該公司股價原本是網通股龍頭，近期被神準超過，神準股價創歷史新高，主要是股本小、僅四．九一億元，去年ＥＰＳ達二一．七元，不過論總市值，智邦依舊居同業之冠，目前已達一六五○億元上下，只要能推升至一八五○億元以上（股價約三三○元以上，ＰＥ尚未達二○倍），將擠進台灣前五○大總市值股，屆時納入台灣五○成分股機率大，果如此，被動式買盤將湧進。事實上，網通股前兩個月營收都很不錯，例如中磊累計年增三一．二％，仲琦年增十八．九％、明泰年增十二．八％，其他包括啟碁、合勤控、眾達ＫＹ也都將有雙位數成長機會，是值得注意一群。

緯穎原本就是以代工伺服器為主，去年營收年增五二％，ＥＰＳ八一．○七元，高居上市櫃第二名，並將配息五○元。且今年將提高資本支出倍增至五○億元，股價也具有重登千金股行列可能。

政策作多的當屬重電綠能及軍工族群。重電股受惠台電強韌電纜計畫激勵，華城、中興電、士電、東元、大亞、亞力這次股價幾乎都創新今年高價，連漲幅最小的東元也開始補漲，最後大同可能也有機會補彈。風力發電的世紀鋼、世紀風電及森崴能源也可注意。因為泓德能源率先掛創業板，股價連續漲停，政策開闢創業板塊，先掛牌者勢必股價不會表現太差，對於能源股也是一大刺激作用。

航太、軍工族群業績雨露均霑

航太及軍工股從俄烏戰爭以來，經過一年，漢翔、駐龍、全訊、精剛、榮剛、jpp-KY、寶一、台船、龍德造船、中信造船等，股價底部越墊越高，尤其是國家隊無人機的雷虎股價更是從去年十月的十七元以下大漲至六二．二元，五個月時間漲幅近三倍；營收不斷創新高的特殊鋼榮剛股價已創○八年以來新高。要知道，近三年台灣國防預算也是呈現三級跳升，二一年為三六一七億元、二二年為三七四○億元、二三年則高達五八六三億元，台灣軍購主要當然是向美國採購，但扶植國內軍工產業也是既定政策。超國五千億元的國防預算，相信無論是無人機、F-16採購維修、飛彈、造軍艦及潛艦都能分一杯羹。軍工股業績有機會雨露均霑，短線以漢翔、駐龍、榮剛及精剛為代表，第三季以後則看台船。事實上若以前二月營收來看，包括漢翔、ＪＰＰ、豐達科等營收都大成長。政策挹注業績已開始顯現！

特斯拉再度降價，對於相關供應鏈如台達電、貿聯ＫＹ、胡連、飛宏、光寶、康舒、欣銓、華孚、大眾控都可注意。

另一選股方向是高殖利率，一向具有殖利率題材個股，例如資安族群今年表現不淡定，從零壹、敦陽、大綜、晉泰表現都很好。而十銓、宇瞻、惠特、全國電子、品安、日電貿、精誠、上奇元月以來都陸續有所表現，包括聯電以及ＡＢＦ三雄、帆宣、上品、台光電、台慶科都可密切追蹤。最重要當然是極低ＰＢ比的長榮及陽明的配息政策了！

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