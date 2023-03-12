高雄長庚醫院12日於國立中山大學校園舉辦21公里的「第一屆高長中山聯合半程馬拉松接力賽」，地主中山大學校長鄭英耀也化作領頭羊，率領校內一級主管參賽；校友們也不遑多讓組隊參賽。本次共18隊參賽，以第一名姿態跑向終點的則是台中榮總隊，比原本預計的3小時完賽時間提早許多。

第一屆高長中山聯合半馬接力賽有支18隊伍參賽，賽制以每隊派出5個棒次，每棒距離約4.2公里，總計要21公里的半馬跑程，預計隊伍都能在3小時內完賽，最後最速團體獎得主則由台中榮總隊拿下。

高雄長庚醫院隊伍包括院長室、各臨床科、醫事單位及高雄市立鳳山醫院皆組隊參賽，並邀約台中榮總內外科與中山大學友誼參賽。中山大學由醫學院長兼副校長余明隆帶領醫學院教師群、副校長郭志文率學校一級主管、校友服務暨社會責任中心主任徐士傑帶領校友組隊參賽。

余明隆表示，高雄長庚為中山大學醫學院的合作教學醫院，後醫系學生自去年底即在高雄長庚醫師及醫事人員的指導下，學習臨床技能課程，日後部分學生也將前往高雄長庚醫院實習。此次透過健康活力的運動方式建立緊密關係，促進雙方聯繫合作，未來期待在學術研究合作上進一步開展。

長庚醫院長王植熙表示，此次為增進雙方多元交流，彰顯長庚創辦人規律運動及社會關懷精神，力邀中山大學與台中榮總一起組隊舉辦馬拉松接力路跑活動，用團隊合作運動進行雙方友誼交流。近年中山大學為南台灣的醫學教育奮鬥堅持，在去年獲教育部核定學士後醫學系並成立醫學院，高雄長庚相當榮幸與中山大學攜手合作一起培育醫療人才及提升台灣醫療品質。

中山大學校長鄭英耀指出，中山大學向來注重校院運動風氣，且擁有絕佳的自然景觀及依山傍海的路跑地理優勢。長庚醫院每年都會舉辦馬拉松賽事，支持健康促進理念，此次半馬路跑由長庚醫院主辦，邀請中山大學參與，採用接力賽方式增加隊伍間的競合，同時也發展團隊凝聚力和互相支持。