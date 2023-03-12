2023臉部平權運動台北國道馬拉松12日上午盛大開跑，超過8千名跑者在寬廣的國道上邁開步伐，為臉部平權而跑。

臉部平權運動台北國道馬拉松共有馬拉松、半程馬拉松、10公里和3公里組等組別，馬拉松組出現久違的外籍兵團，連續幾周在國內賽事頻繁出賽的肯亞選手出盡風頭，一舉囊括馬拉松組男女冠軍，男子組由恩高孔（Jamin Ekai Ngaukon）以2小時32分55秒輕鬆摘冠，女子組則由上周雙北城市馬拉松冠軍的慕沙烏（Jemimah Wayua Musau奪得冠軍，成績2小時56分17秒。

台灣長跑好手張景敦前年參賽，因為新冠肺炎疫情的關係沒有外籍選手，順利把冠軍留在台灣，去年小輸林秋杰屈居第二，今年在外籍選手捲土重來後再次名列亞軍的他表示：「本來想說最近這批肯亞選手在台灣應該會參賽，賽前預估能跑進前5名就不錯，還好最後還是堅持出賽，結果反而拿下意外的第2名，接下來繼續以賽代訓，穩穩把每一場比賽跑完。」

臉部平權運動台北國道馬拉松是全台唯一封國道跑的馬拉松，為了擴大民眾參與機會，今年續開不限年齡的3公里組別，吸引許多首跑族參與體驗，今天全台各地前來參賽的陽光選手共有130人，成員從8歲到71歲都有，希望透過賽事的參與，能將更陽光、正向的觀念帶給社會大眾，期望大家都能欣賞、尊重並平等對待每一個人。現場許多跑者踴躍捐出晶片，支持臉部平權希望工程，一同推動更友善的社會環境。

中華民國路跑協會與陽光基金會持續攜手做公益，陽光臉部平權活動大使任家萱Selina不只為10公里組鳴槍，更親自下場領跑3公里組賽事。陽光基金會執行長舒靜嫻表示：「台灣每7人就有1人因外貌受到不友善對待，近來口罩解禁，許多人關心容貌焦慮的問題，我們也更應該正視臉部平權的需要，期許脫下口罩的同時，每個人都能秉持臉部平權的精神，尊重並公平對待每張不一樣的臉。」

男子馬拉松組冠軍恩高孔（Jamin Ekai Ngaukon(）以2小時32分55秒完賽。（中華民國路跑協會提供）